Logo O POVO+
Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo
Comentar
Farol

Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar

A Venezuela comprará apenas produtos manufaturados nos Estados Unidos com o dinheiro obtido com o petróleo vendido sob supervisão de Washington, anunciou nesta quarta-feira (7) o presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump em sua rede Truth Social.

"Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela", afirmou.

jz/mr/am

O que você achou desse conteúdo?