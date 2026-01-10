Roubos de celulares caem 21%; 40 aparelhos são subtraídos por dia no Ceará

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Roberto Sá - Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Elmano de Freitas - Governador do Ceará. Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O Ceará registrou uma queda de 21,1% no número de roubos de celulares em 2025, totalizando 15.281 ocorrências ao longo do ano. Apesar da queda, o número representa aproximadamente quarenta aparelhos roubados por dia, mais de 1 mil por mês.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 9, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em números absolutos, foram 4.081 roubos a menos em comparação a 2024, quando o Estado contabilizou 19.362 casos.

O recuo segue a tendência geral de redução nos Crimes Violentos ao Patrimônio (CVP), que diminuíram 21,9% no mesmo período.

Programa Meu Celular devolveu 11.695 aparelhos desde o lançamento

A SSPDS atribui o resultado à eficácia do programa "Meu Celular". Segundo a pasta, a iniciativa devolveu 11.695 aparelhos aos donos desde o lançamento.

Em outubro de 2025, o programa havia alcançado a marca de 10.500 recuperações, número que continuou crescendo na reta final do ano.

O "Meu Celular" cruza dados de ocorrências com informações dos dispositivos. Para participar, o usuário deve cadastrar o IMEI do aparelho no site oficial. Caso seja vítima de roubo ou furto, o proprietário ativa um alerta no sistema, o que facilita a identificação e recuperação do bem pelas forças de segurança.