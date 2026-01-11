Morte de Isabel Veloso gera comoção e divide redes sociais

Foto: Reprodução/Instagram @isabelveloso ￼ISABEL morreu após complicações relacionadas ao linfoma de Hodgkin

A confirmação da morte de Isabel Veloso, influenciadora digital que compartilhava nas redes a luta contra um linfoma de Hodgkin, gerou uma onda imediata de comoção na internet neste sábado, 10.

Seguidores, influenciadores e anônimos usaram principalmente o Instagram e o X (antigo Twitter) para lamentar a perda precoce e relembrar a história da jovem, que se tornou conhecida ao expor a rotina de tratamento, as dores, a maternidade e os conflitos vividos sob os holofotes.

A notícia foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas, em uma publicação emocionante na rede social, que rapidamente acumulou milhares de curtidas e comentários. Isabel deixa um filho, Arthur, que completou um ano em dezembro.

Despedida emocionante do marido mobiliza seguidores

Foto: Reprodução/Instagram @lucasborbass A morte de Isabel Veloso, nas redes, reacende debates antigos, mas também a mensagens de empatia e despedida.

No texto publicado poucas horas após a morte da influenciadora, Lucas Borbas descreveu a dor da perda e exaltou a trajetória da esposa. “Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, escreveu.

Na mensagem, ele relembrou a força de Isabel diante da doença. “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além”, declarou. “Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos.”

Nos comentários, seguidores destacaram a garra da influenciadora. “Nunca se esqueçam da força que ela nos transmitiu de guerrear todo esse tempo”, escreveu uma usuária. Outra seguidora afirmou: “Anjos como a Isa não morrem, ela veio para nos mostrar que até o impossível é possível”.

Fãs lamentam e relembram trajetória nas redes

Além das mensagens de apoio à família, fãs usaram as redes para recordar a história de Isabel e a relação construída ao longo dos anos.

Comentários como “esperava a recuperação, mas Deus sabe de todas as coisas” e “ela sempre será lembrada pela garra e determinação” se multiplicaram nas publicações ligadas ao nome da influenciadora.

No X, parte dos internautas também resgatou episódios antigos da trajetória de Isabel, incluindo as polêmicas que marcaram sua exposição pública.

Ainda assim, o tom predominante foi de luto e solidariedade, especialmente após a confirmação da morte, poucas horas depois de um apelo público feito pelo pai da jovem.

Isabel Veloso: polêmicas, acusações e perda de credibilidade

Ao longo da trajetória, Isabel também esteve envolvida em controvérsias. Uma das principais foi a acusação de que teria exagerado ou mentido sobre a gravidade da doença. Para rebater, chegou a divulgar laudos médicos e exames.

“Eu sei da minha verdade e não preciso provar nada para ninguém”, afirmou em diversas ocasiões.

Outras polêmicas incluíram acusações de golpe na venda de perfumes e na divulgação de serviços relacionados ao salário-maternidade, todas negadas por ela. Com o acúmulo de episódios, a influenciadora enfrentou perda de credibilidade, teve a conta desativada temporariamente e afirmou ter acionado a Justiça.

Mesmo sob ataques, Isabel dizia sofrer principalmente com comentários envolvendo o filho. “Nunca vou permitir que as pessoas ataquem o meu filho”, declarou em entrevista, ao criticar o ambiente hostil das redes.

Nota do pai de Isabel Veloso gera revolta e comoção

Pouco antes do anúncio do falecimento, Joelson Veloso, pai de Isabel, publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais relatando preocupação com a condução do tratamento da filha na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde ela estava internada desde novembro de 2025.

“Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável”, escreveu. “Ela é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver.”

Após a morte, internautas reagiram com indignação e tristeza. “Nossa, minutos depois do apelo do pai, a Isabel se foi”, comentou uma seguidora. Outra escreveu: “Dentro de um hospital, infelizmente, somos só número”. Profissionais da área da saúde também se manifestaram, destacando a importância da humanização no atendimento.

Frase atribuída à influenciadora emociona seguidores

Após a repercussão da nota, Joelson Veloso publicou uma frase creditada à filha, que voltou a mobilizar seguidores. “Respira por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver. Ame por mim o que eu não pude amar”, diz o texto assinado com o nome de Isabel Veloso.

Nos comentários, muitos internautas mencionaram o filho deixado pela influenciadora. “Em meio a tanta luta, ainda deixou uma sementinha de amor para a família, o filhinho”, escreveu uma seguidora. Outra destacou: “Ficou sua semente, um bebê lindo, que fará com que vocês continuem recebendo um pouco dela aqui na Terra”.

Do diagnóstico à exposição pública da doença

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin ainda adolescente e ganhou notoriedade ao compartilhar o tratamento, sessões de quimioterapia e reflexões sobre a vida nas redes sociais. Com o tempo, passou a ser uma das influenciadoras mais comentadas do país, reunindo uma base fiel de seguidores.

Em maio do ano passado, anunciou que havia entrado em remissão do câncer e que passaria por um transplante de medula, como parte de um tratamento paliativo. Durante esse período, engravidou e deu à luz Arthur, decisão que ampliou tanto o apoio quanto as críticas que recebia.

Internada na UTI após sofrer uma parada respiratória, Isabel enfrentou ainda uma pneumonia grave e um quadro de excesso de magnésio no sangue. Dias antes da morte, o pai chegou a informar que o estado de saúde apresentava “pequenos sinais de progresso”.

