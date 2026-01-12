Morre a atriz Titina Medeiros, a eterna Socorro de Cheias de Charme, aos 48 anos

Foto: Reprodução / TV GLOBO A família ainda não divulgou informações sobre o local do velório e do sepultamento

A atriz Titina Medeiros, conhecida pelo público brasileiro por sua interpretação da personagem Socorro na novela Cheias de Charme, morreu neste domingo, 11, aos 48 anos. A artista faleceu em decorrência de um câncer de pâncreas, doença contra a qual realizava tratamento há cerca de um ano.

Titina estreou na televisão em 2012 e rapidamente conquistou o país com seu timing cômico no papel da fiel escudeira da vilã Chayene (Cláudia Abreu) em Cheias de Charme. Sua atuação marcante abriu portas para diversos trabalhos na teledramaturgia, sendo o mais recente na produção No Rancho Fundo (2024), onde voltou a se destacar.



Além do sucesso em 2012, Titina construiu um currículo sólido na TV Globo, integrando o elenco de tramas como Geração Brasil (2014), A Lei do Amor (2016), Onde Nascem os Fortes (2018) e Mar do Sertão (2022). Também atuou no humorístico Os Roni (2019), no Multishow.



Em 2017, Titina fundou a Casa de Zoé em Natal, no Rio Grande do Norte, um projeto cultural voltado para a promoção de espetáculos teatrais, produções cinematográficas e ações pedagógicas. Ela também integrou grupos como o Grupo Estação de Teatro, onde assinou a direção do espetáculo Candeia.



Titina Medeiros: vida pessoal



Nascida em 1977 em Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte, Titina Medeiros foi criada em Acari, onde iniciou os primeiros passos na arte dramática antes de se tornar uma das vozes mais representativas da cena cultural potiguar.



A carreira da atriz foi marcada pela versatilidade entre teatro, televisão e produção cultural. Titina era casada há quase duas décadas com o também ator César Ferrario. A parceria do casal transcendia a vida pessoal: em Cheias de Charme, eles viveram o par romântico Socorro e Morvan. Nas redes sociais, eram conhecidos por compartilhar momentos de descontração e música com os fãs.



A família ainda não divulgou informações sobre o local do velório e do sepultamento.