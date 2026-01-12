PM morre após ser baleado em discussão em barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um policial militar foi morto no interior de uma barraca localizada na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite deste domingo, 11. O caso teria acontecido após uma discussão entre a vítima, que estava de férias, e um outro homem no local.
Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento comercial flagrou o momento em que os dois se estranham e, em seguida, o homem dá um soco no PM, que tenta revidar. Durante a discussão, inicia a troca de tiros entre os dois.
O PM morreu no local e o outro homem chegou a ser socorrido. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atuaram na ocorrência.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizam diligências acerca da ocorrência de homicídio doloso. O órgão não informou se há mais pessoas baleadas na ocorrência.
“Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento”, disse o órgão, sem informar o nome do PM e nem do outro homem envolvido.