Após 7 meses, carnaúbas na Beira Mar não foram replantadas

A orla da Beira Mar, que perpassa pelos bairros da Praia de Iracema, Meireles e Mucuripe, em Fortaleza, continua com algumas carnaúbas secas e espaços vazios em seu canteiro.

Ao que parece, a parte sem vegetação no canteiro representa as carnaúbas secas de sete meses atrás. Retiradas, elas ainda não foram recolocadas e plantio só será feito na quadra chuvosa, aponta a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor).

Os espaços significativos compreendem o trecho de pouco mais de 1,6 km, localizado entre as avenidas Rui Barbosa e Beira Mar.

Frequentadores da orla afirmam que paisagem está feia

Na Capital há quase dois anos, o paulista Júlio Giovanetti, 60, conta que percebeu a situação das plantas assim que chegou.

“Acho que falta um pouco de verde aqui, tem pouco ainda. As carnaúbas não estão bonitas”, declara o aposentado.

Júlio aponta que as folhas estão secas: “Não sei se são plantas adequadas para o local. Não tá legal não [o cenário]”.

Frequentadores do local apontam cenário abandonado e sem vegetação

Fotógrafo que trabalha na orla há quatro anos e meio, e terá sua identidade preservada, afirma que observou que a vegetação remanescente “está seca”.

“Deixa um cenário desagradável. Quanto mais verde tiver, é melhor, o cenário fica mais bonito. Tem que ser feito um trabalho para colocar mais [delas]”, declara.

O profissional afirma que também deveriam ser plantados mais coqueiros para formar sombra aos frequentadores da praia. “Não está bacana. Ao invés de melhorar, pelo que a gente tá vendo, tá piorando”, lamentou.

Um vendedor de coco, que não quis se identificar, denunciou que pessoas em situação de vulnerabilidade arrancam as folhas de carnaúba de forma irregular. "É por isso que estão secas. Não adianta replantar, vão continuar morrendo".

Plantio de novas árvores será feito na quadra chuvosa

Questionada sobre plantas secas e os espaços vazios no canteiro, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) informou ao O POVO, por meio de nota, que está ciente da situação das carnaúbas localizadas na avenida Beira Mar.

“Equipes técnicas atuam diariamente na área realizando a manutenção paisagística da orla, com serviços como limpeza, retirada de palhas secas e conservação dos canteiros. A irrigação está sendo realizada diariamente com o apoio de carros-pipa, especialmente neste período de estiagem mais intensa”.

Pasta informou que o plantio de novas mudas de árvores será feito com o início da quadra chuvosa. Conforme a UrbFor, o período é o mais adequado para melhor adaptação e desenvolvimento das espécies.

Ainda sobre as carnaúbas secas, a pasta informou que o projeto foi feito pela gestão anterior: “Mesmo com irrigação frequente e os devidos cuidados técnicos, o transplante de árvores adultas envolve, naturalmente, uma taxa de mortalidade mais elevada, em razão do estresse causado pela mudança de local".

Agefis também não registrou nenhuma queixa acerca da poda ilegal das carnaúbas Crédito: FCO FONTENELE

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também informou que não há registro de denúncias nos canais oficiais relacionadas à poda ou a intervenções irregulares em carnaúbas.

Qualquer intervenção em árvores situadas em logradouro público, depende de autorização das Secretarias Regionais (SER).

Conforme o Código da Cidade — na Lei Complementar nº 270/2019, cortar, podar, transplantar, suprimir ou realizar qualquer intervenção em árvores sem a devida autorização configura infração média, sujeita à aplicação de multa simples por árvore.

Em caso de repetição do crime, a multa é aplicada em dobro, além da obrigação de reparação, reposição ou reconstituição da calçada e do mobiliário urbano afetado.

A população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza — disponível para Android e iOS.