Ceará tem 1.523 vagas de estágio projetadas até fevereiro, segundo o CIEE

O Ceará tem 1.523 vagas de estágio e aprendizagem previstas até fevereiro, compondo o quadro de 68,2 mil oportunidades projetadas para o Brasil, segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ONG nacional de inclusão social e emprego jovem.

A concentração de postos para estagiários se dá no estado de São Paulo e na região Nordeste, dominando as áreas de Educação, Administração e Direito. No caso da aprendizagem, destacam-se Administração, Logística e Varejo.

São Paulo registra 33 mil vagas, sendo 31,9 mil de estágio, enquanto o Nordeste soma 20,2 mil oportunidades, com 18 mil dentro do programa para estagiários. Já o Norte contabiliza 4,8 mil postos, e o Centro-Oeste, juntamente com o Distrito Federal, 7,7 mil vagas.

Conforme o CIEE, as oportunidades fazem parte da sazonalidade, momento em que os estudantes concluem os seus estudos, ou em que o contrato de estágio com período máximo de dois anos chega ao fim e surgem novas oportunidades.

Até novembro de 2025, a ONG alcançou 290 mil contratos de estágio e aprendizagem administrados (jovens e adolescentes inseridos no mercado de trabalho) no Brasil. É uma alta de 7% ante igual período de 2024.

Para Patrícia Testai, gerente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, o período sazonal representa uma janela importante de oportunidades aos que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

“O período de dezembro a fevereiro é de fundamental importância porque reúne o maior contingente de vagas do ano. Aos que buscam uma oportunidade, é importante sempre manter os dados atualizados no portal CIEE e ficar atento ao celular e e-mail.”

Veja a estimativa de vagas para os estados do Nordeste

Bahia (8.210)

Maranhão (2.650)

Alagoas (2.274)

Rio Grande do Norte (2.264)

Paraíba (1.153)



Ceará (1.523)

Piauí (1.067)

Sergipe (915)

Pernambuco (188)

