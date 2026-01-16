Crato: quatro suspeitos morrem em confronto com PMs; criança é baleada

Foto: Reprodução/Redes Sociais Carro usado pelos quatro suspeitos de tentarem matar um homem no Crato ficou crivado de balas após confronto com a Polícia Militar

Um intenso tiroteio foi registrado na noite desta quinta-feira, 15, no Crato, município do Cariri. Quatro suspeitos de integrar um grupo criminoso morreram em confronto com policiais militares.



A informação foi confirmada à rádio O POVO CBN Cariri pelo coronel Albércio, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM). O oficial acrescentou que uma criança de cinco anos e o pai dela também ficaram feridos na ocorrência.



Eles foram socorridos ao Hospital São Francisco e não correm risco de morrer. Ainda de acordo com o coronel, tudo começou após os criminosos se deslocarem até o bairro Pantanal para efetuar um atentado contra o homem que acabaria sendo baleado.

Policiais militares passaram a perseguir os autores dos disparos. No confronto que se sucedeu, ocorrido no próprio bairro Pantanal, os quatro suspeitos morreram. Nenhum policial ficou ferido no tiroteio, mas um dos agentes de segurança acabou tendo uma entorse no joelho durante a ação.

Vídeo gravado por um morador mostra o carro que era utilizado pelos suspeitos crivado de balas. Outras imagens feitas por moradores mostram que dezenas de disparos foram realizados. Veja o vídeo:

Em nota preliminar, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou que cinco armas de fogo foram apreendidas.

"A ocorrência envolveu equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), que atuaram após informações sobre indivíduos que estariam se preparando para a prática de ações criminosas na região", informou a PM em nota enviada a O POVO às 22h05min desta quinta.

"Outras informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos legais".

Mortes por intervenção policial no Ceará em 2026

Essa foi a segunda ocorrência de intervenção policial com mortos no Cariri em menos de 24 horas. Em Barbalha, na noite dessa quarta-feira, 14, dois homens morreram em confronto com PMs do Bepi.

Antes disso, na manhã de quarta, um suspeito de traficar drogas e de ostentar armas de fogo morreu em intervenção policial ocorrida na Vila de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara (Litoral Norte do Estado).

Já em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba, em 8 de janeiro último, quatro suspeitos de integrar um grupo criminoso morreram em confronto com policiais militares. Na ocorrência, o cabo Mateus de Sá Correia, de 41 anos, também foi morto.

Ainda não há dados oficiais sobre os números de mortos em intervenção policial neste ano, mas, em 2025, ao todo, 200 mortes foram registradas nesse tipo de ocorrência. Foi o segundo maior registro desde 2013, ano que os dados passaram a ser compilados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Com informações de Luciano Cesário, da O POVO CBN Cariri