Em posse, novo ministro da Justiça e Segurança Pública destaca eixos fundamentais de ação

Foto: Ricardo Stuckert/PR 15.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante transmissão de cargo para o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, nesta quinta-feira, 15 de janeiro, no Palácio do Planalto. Sucessor de Ricardo Lewandowski, que estava à frente da pasta desde fevereiro de 2024, Lima e Silva assume agora a missão de dar continuidade aos trabalhos.

Durante a cerimônia, o presidente Lula afirmou que Wellington dará sequência a importantes atribuições da pasta. “Esse jovem assume a tarefa, dando sequência a um trabalho em que Lewandowski começou, com a Polícia Federal, a Receita Federal, o Banco Central, com todo mundo que puder, para que a gente possa, pela primeira vez, não ficar matando gente em favelas", destacou.

"Não é ficar prendendo pobre; vamos chegar à cobertura do crime organizado e saber quem é efetivamente responsável, quem não paga imposto, quem sonega no Brasil, que é uma das razões do empobrecimento do nosso país”, completou Lula.

Ele ainda ressaltou os avanços do ministério no combate ao crime organizado. “Nós nunca estivemos tão perto e nunca tivemos tanta oportunidade, tanta chance de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado neste país como agora. Neste exato momento histórico do Brasil, depois da Operação Carbono Oculto, que foi a maior operação já feita pela Polícia Federal, junto com a Polícia de São Paulo e a Receita Federal.” O presidente completou dizendo: “Hoje, nós fizemos uma reunião para dizer que nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado.”

Na ocasião, o ministro recém-empossado Wellington Lima e Silva destacou os pilares essenciais para a administração pública. “A questão da inteligência, o fortalecimento das instituições, a atitude de cooperação federativa e a eficiência no gasto público são quatro eixos fundamentais, a esta altura e diante do andamento da situação. Um dos motivos que me fez pedir ao presidente da República que fizéssemos esse ato da forma mais singela possível foi a percepção da urgência do trabalho”, disse.

“Um trabalho como este não é feito por uma pessoa; é feito por uma sequência de homens de Estado que procuram contribuir para que o interesse da população seja preservado e para que o emprego do maior esforço e da maior energia possível vá na direção correta e seja maximizado. Para dizer, portanto, aos senhores, que estou absolutamente convencido de que a sociedade brasileira precisa entender que o combate ao crime organizado não é uma tarefa deste ano. É uma tarefa de todo o período do porvir e que repercutirá em efeitos para esta e futuras gerações”, reforçou Lima e Silva.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apontou que a transmissão de cargo é um momento que “simboliza não uma ruptura, mas uma continuidade”. “Quero dizer que o presidente Lula escolheu uma pessoa absolutamente apropriada para o cargo, o homem certo, no lugar certo, no momento certo. Tenho certeza de que o nosso novo ministro, Wellington César Lima e Silva, é um homem predestinado a dar continuidade aos importantes trabalhos que a nossa equipe iniciou.”

RECONHECIMENTO

Durante a cerimônia, o presidente da República também reconheceu a atuação de Lewandowski na pasta. “Eu fiquei muito feliz de ter o ministro da Justiça com a qualificação jurídica e com a vida pública que o companheiro Lewandowski possui. Obrigado por tudo que você fez nesses dois anos de governo”, parabenizou.

O novo representante da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, também manifestou sua gratidão ao ex-ministro. “O ministro Lewandowski é uma legenda. É um homem de cultura e erudição indiscutíveis, um homem de absoluta integridade, que conduziu essa pasta com absoluta coerência em relação aos seus princípios. Ter a honra de sucedê-lo, assim como a seu antecessor, o ministro Flávio Dino, ilustra e inspira essa trajetória e torna o desafio ainda maior.”

AGRADECIMENTO

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, agradeceu a atuação do ex-ministro Lewandowski e destacou o trabalho do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) no legislativo. “Foi muito importante sua atuação. Parabenizá-lo pela formulação da PEC da Segurança Pública que está no Congresso Nacional, que foi tão bem encaminhada e que tenho certeza que se tornará realidade e o projeto de lei anti-facção, dois marcos legais muito importantes pra gente fazer o combate ao crime organizado.”