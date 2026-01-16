Fifa recebe mais de 500 milhões de solicitações de ingressos para Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou que recebeu mais de 500 milhões de solicitações de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, apesar da polêmica crescente por conta dos elevados preços dos bilhetes para o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Em comunicado, a entidade apontou que recebeu solicitações de torcedores de suas 211 associações-membros e territórios.

O prazo de cadastro para o sorteio de ingressos terminou no dia 13 de janeiro. A Fifa informou que os torcedores serão notificados do resultado de suas inscrições "não antes de 5 de fevereiro".

Fora os três países anfitriões, a maior procura veio de torcedores de Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia.

O jogo mais procurado foi o duelo entre Colômbia e Portugal, que será disputado em Miami no dia 27 de junho, seguido por México x Coreia do Sul, em Guadalajara, no dia 18 de junho, além da final do torneio, marcada para 19 de julho em East Rutherford, Nova Jersey.

As "500 milhões de solicitações de ingressos em pouco mais de um mês são mais do que alta demanda, representam uma autêntica declaração de intenções em escala mundial", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Temos consciência do quanto este torneio significa para pessoas de todo o mundo, e a única coisa que lamentamos é que a capacidade dos estádios não seja ilimitada, para que possamos acomodar todos", acrescentou o dirigente.

A Fifa sofreu várias críticas por sua política de preços para o Mundial, com grupos de torcedores afirmando que os valores são "extorsivos" e "astronômicos".

A organização Football Supporters Europe (FSE) afirmou que os preços são quase cinco vezes maiores do que os da edição disputada no Catar, em 2022.

Diante das críticas, a Fifa introduziu em dezembro uma nova categoria de ingressos de baixo custo, no valor de US$ 60 (R$ 323 na cotação atual).

