Fraport diz que vai reinstalar assentos em Aeroporto de Fortaleza, após notificação

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo ￼FRAPORT retirou cadeiras da área do desembarque, mas se comprometeu a reinstalar

A Fraport Brasil S.A. informou por meio de nota, que vai reinstalar assentos do saguão do desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins, um dia após notificação do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Segundo nota da empresa, “a decisão de retirar parte das longarinas (assentos) do saguão do desembarque teve como objetivo proporcionar maior fluidez no terminal, especialmente durante o período de alta movimentação no aeroporto. Com a redução prevista desse fluxo de passageiros, a concessionária irá reinstalar as longarinas e ressalta que, em nenhum momento, o local deixou de contar com assentos disponíveis”.

O Procon Fortaleza havia concedido prazo de cinco dias para a Fraport Brasil S.A., administradora do equipamento, prestar esclarecimento sobre a situação. A notificação ocorreu, segundo o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, devido às denúncias de cansaço e da falta de espaço adequado para a espera na área de desembarque do local. O que, conforme explicou, não respeita o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

"A legislação assegura que os fornecedores de serviços públicos, inclusive concessionárias, como é o caso da Fraport, tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, respondendo por falhas na prestação", ressaltou o presidente do Procon Fortaleza.

Sabóia destacou também que a empresa falhou ao não disponibilizar o mesmo serviço ofertado nas áreas internas de embarque, onde “o número de cadeiras é bem superior à área do desembarque”, questionando se há uma explicação para a diferença.

Além disso, ele comentou que essa redução de assentos em locais de grande circulação e espera, ainda que justificada, pode caracterizar prestação inadequada do serviço, sobretudo, quando afeta consumidores em situação de maior vulnerabilidade, tais como idosos, gestantes e pessoas com deficiência, por exemplo, apontados como os mais impactados.

(Colaborou Maria Clara Moreira)

