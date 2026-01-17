No compasso do samba, Praça do Ferreira inicia o Ciclo Carnavalesco

Foto: FCO FONTENELE ￼PRÉ-CARNAVAL reuniu foliões na Praça do Ferreira

Subir ao palco e anunciar o início dos festejos carnavalescos nas cidades brasileiras — esta é a recordação que fica quando o grupo Fundo de Quintal pensa nos momentos marcantes do Carnaval. Na noite desta sexta-feira, 16, a nova memória não foge ao padrão: o público na Praça do Ferreira acolhe o início do Pré-Carnaval 2026 em Fortaleza entre as batidas do samba.

A programação de abertura também incluiu as apresentações musicais de Theresa Rachel e do grupo Mais Melanina. Os artistas compõem o Ciclo Carnavalesco da Capital, que prevê a descentralização dos polos, com 25 palcos espalhados pelas 12 Regionais.

“Este momento que é o mais interessante e importante para nós, é onde começamos a sentir o brilho no olhar e a ter aquele contato direto com o público, ainda começando as festividades. Isso é importante para qualquer artista”, ressalta Júnior Itaguay, um dos integrantes do Fundo de Quintal.

A assistente social Carla Pessoa, 34, que aproveitava as primeiras horas da celebração carnavalesca no Centro, relatou que o período representa uma espera ansiosa. Todo ano, aguarda as primeiras atualizações do Pré-Carnaval para encontrar os amigos.

“É um momento onde eu consigo extravasar e fico preparando as fantasias para usar na época do Carnaval. No Pré-Carnaval, eu fico mais resguardada e me guardo pro Carnaval chegar de verdade, para colar minhas fantasias e os adereços que eu crio”, explica.

Carnaval 2026: programação em Fortaleza de sexta (16/01) a domingo (18/01) | SAIBA MAIS

A primeira atração aproveitada por Carla foi a cantora Theresa Rachel. A foliã se balançava, aqui e ali, conforme a música continuava: “A vida foi em frente… E você simplesmente não viu o que ficou para trás…”.

Quando desceu do palco, Theresa não escondeu a alegria ao relatar que, apesar do horário - o show iniciou às 18 horas -, o público decidiu curtir o seu samba. Cerca de 40 minutos após os primeiros acordes, os espectadores começaram a aumentar, circulando nas proximidades do palco.

“Fortaleza, por muito tempo, eu acho, não tinha um Carnaval à altura do que a cidade merece. E eu acho que a gente, também como cidadão, tem que estar muito feliz por isso. É uma grande conquista”, diz.

A acessibilidade, com intérprete de Libras para as canções apresentadas e um espaço PCD, também foi um ponto de destaque. De acordo com a secretária municipal da Cultura, Helena Barbosa, as iniciativas fazem parte de uma diretriz dentro da política cultural de Fortaleza.

“Já temos uma prática de implementação da medida de acessibilidade em grandes eventos. A gente tem uma área PCD e as pessoas que ficam são capacitadas para atendimento a esse público”, exemplifica.



Pré-Carnaval impulsiona criatividade dos foliões e dos vendedores

FORTALEZA, CE, BR 16.01.26 Abertura do Pré Carnaval de Fortaleza na Praça do Ferreira (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Para o cabeleireiro e decorador Francisco Douglas Sales, 57, a criatividade permanece um dos pontos fortes do Carnaval. Ele circula entre os foliões, segurando tiaras adornadas e autorais, que chamam a atenção em conparação às de plástico dos outros vendedores.

“Eu geralmente faço uma peça por vez. E assim, se você procurar aqui, não vai encontrar, né? A cabeça da mulherada, se comprarem, vai estar exclusivamente com uma peça minha”, detalha.

O empreendimento começou no ano anterior e, ao perceber os resultados positivos, permaneceu com o trabalho em 2026, aceitando, inclusive, encomendas nas redes sociais.

Sales ainda se desloca, compartilhando os produtos artesanais, quando o grupo Mais Melanina sucede a cantora Theresa Rachel.

“É uma honra, um prazer imenso e inenarrável, ainda mais tocando com a Theresa Rachel e ainda abrindo o show do grupo Fundo de Quintal, que são os fundadores do samba. Então, a gente está no céu demais”, disse o vocalista Assun.

