Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFC

As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foram divulgadas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Com estes números, referente ao processo de 2025, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado.
As inscrições no Sisu estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro e devem ser feitas pelo Portal único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 do mesmo mês.
Confira as notas de corte e os cursos mais disputados da UFC.
Sisu: quais os cursos mais disputados da UFC?
Ao mesmo tempo que Medicina é o curso com maior número de vagas na Universidade Federal do Ceará (UFC), ofertando 240 postos em 2026, também é a graduação com a maior nota de corte no Sisu.
Confira a nota de corte dos cursos mais concorridos da UFC:
Medicina: 804,10 para o campus de Fortaleza; e 798,96 para o campus de Sobral
Direito: 774,00 para o campus de Fortaleza (diurno); e 769,00 para o campus de Fortaleza (noturno)
Ciência da Computação: 765,82 para o campus de Fortaleza; 702,80 para o campus de Quixadá; 682,42 para o campus de Crateús; e 674,76 para o campus de Russas
Engenharia de Computação: 761,44 para o campus de Fortaleza; 705,08 para o campus de Sobral; e 688,10 para o campus de Quixadá
Filosofia: 759,50 para o campus de Fortaleza
A coordenação do Sisu na UFC reforça que estas notas de corte devem ser consideradas apenas como referência. Não há garantia de que nos próximos processos seletivos as notas sejam iguais ou próximas.
Sisu: veja as últimas notas de corte dos cursos da UFC