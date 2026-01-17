Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFC

Foto: Juca Varella/Agência Brasil UFC oferta mais de 6 mil vagas no Sisu 2026; veja notas de corte divulgadas pela Universidade

As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foram divulgadas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Com estes números, referente ao processo de 2025, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado.

Nesta sexta-feira, os vestibulandos conheceram as notas de seus resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Em 2026, os candidatos poderão utilizar notas das três edições mais recentes do no processo seletivo do Sisu a partir do dia 19 de janeiro.

O Ceará conta com a oferta de 14,2 mil vagas no Sisu. Dessas, 6.408 vagas são ofertadas pela UFC, distribuídas em 110 cursos de graduação presencial em seus campi de Fortaleza e do Interior do estado.

Leia mais Inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro

Sobre o assunto Inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro

As inscrições no Sisu estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro e devem ser feitas pelo Portal único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 do mesmo mês.

Confira as notas de corte e os cursos mais disputados da UFC.

Sisu: quais os cursos mais disputados da UFC?

Ao mesmo tempo que Medicina é o curso com maior número de vagas na Universidade Federal do Ceará (UFC), ofertando 240 postos em 2026, também é a graduação com a maior nota de corte no Sisu.

Confira a nota de corte dos cursos mais concorridos da UFC:

Medicina: 804,10 para o campus de Fortaleza; e 798,96 para o campus de Sobral Direito: 774,00 para o campus de Fortaleza (diurno); e 769,00 para o campus de Fortaleza (noturno) Ciência da Computação: 765,82 para o campus de Fortaleza; 702,80 para o campus de Quixadá; 682,42 para o campus de Crateús; e 674,76 para o campus de Russas Engenharia de Computação: 761,44 para o campus de Fortaleza; 705,08 para o campus de Sobral; e 688,10 para o campus de Quixadá Filosofia: 759,50 para o campus de Fortaleza

A coordenação do Sisu na UFC reforça que estas notas de corte devem ser consideradas apenas como referência. Não há garantia de que nos próximos processos seletivos as notas sejam iguais ou próximas.

Sisu: veja as últimas notas de corte dos cursos da UFC

Separadas por áreas de conhecimento, confira todas as notas de corte dos cursos ofertados este ano pela UFC em seus campi de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapajé, Russas e Quixadá:

Ciências Exatas, Tecnologia e Engenharias



Engenharia Civil: 707,28 para o campus de Fortaleza; 676,60 para o campus de Crateús; e 673,16 para o campus de Russas

Engenharia Mecânica: 716,28 para o campus de Fortaleza; e 658,66 para o campus de Sobral

Ciência de Dados: 728,94 para o campus de Fortaleza; e 646,50 para o campus de Itapajé

Engenharia de Software: 702,40 para o campus de Quixadá; e 686,16 para o campus de Russas

Engenharia Química: 703,40 para o campus de Fortaleza

Engenharia de Produção: 702,96 para o campus de Fortaleza; e 642,60 para o campus de Russas

Engenharia de Energias e Meio Ambiente: 697,30 para o campus de Fortaleza

Física: 697,94 (Bacharelado) e 679,36 (Licenciatura) para o campus de Fortaleza

Matemática: 689,82 (Licenciatura) e 682,44 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza

Engenharia de Telecomunicações: 678,38 para o campus de Fortaleza

Química: 676,64 (Bacharelado) e 675,14 (Licenciatura) para o campus de Fortaleza

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 676,90 para o campus de Itapajé

Sistemas de Informação: 673,16 para o campus de Quixadá; e 669,24 para o campus de Crateús

Estatística: 659,84 para o campus de Fortaleza

Segurança da Informação: 659,50 para o campus de Itapajé

Engenharia Metalúrgica: 656,16 para o campus de Fortaleza

Redes de Computadores: 639,50 para o campus de Quixadá

Engenharia de Minas: 619,86 para o campus de Crateús

Leia mais Enem 2025: aprenda a calcular sua média e entenda os pesos das notas

Sobre o assunto Enem 2025: aprenda a calcular sua média e entenda os pesos das notas

Ciências da Saúde e Biológicas



Odontologia: 754,50 para o campus de Fortaleza; e 753,88 para o campus de Sobral

Enfermagem: 731,90 para o campus de Fortaleza

Farmácia: 725,10 para o campus de Fortaleza

Fisioterapia: 721,90 para o campus de Fortaleza

Biotecnologia: 714,94 para o campus de Fortaleza

Ciências Biológicas: 707,08 (Licenciatura) e 706,76 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza

Educação Física: 673,40 para o campus de Fortaleza

As notas do Enem 2025 já podem ser consultadas pelos candidatos na Página do Participante. Crédito: Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC.

Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Letras



Sistemas e Mídias Digitais: 712,70 (diurno) e 695,30 (noturno) para o campus de Fortaleza

Jornalismo: 700,50 para o campus de Fortaleza

Ciências Econômicas: 694,80 (diurno) e 683,80 (noturno) para o campus de Fortaleza; e 687,06 para o campus de Sobral

Publicidade e Propaganda: 693,50 para o campus de Fortaleza

Administração: 689,60 (diurno) e 683,50 (noturno) para o campus de Fortaleza

História: 677,44 para o campus de Fortaleza

Finanças: 677,54 para o campus de Sobral; e 673,50 para o campus de Fortaleza

Ciências Sociais: 671,62 (Licenciatura) e 660,42 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza

Gestão de Políticas Públicas: 661,66 para o campus de Fortaleza

Letras (Português e Inglês): 691,72 para o campus de Fortaleza. Demais habilitações de Letras variam entre 647,00 e 675,00

Pedagogia: 657,80 para o campus de Fortaleza

Geografia: 664,60 (Licenciatura) e 652,70 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza

Sobre o assunto Além do Enem, como funciona o ingresso em universidades ao redor do mundo?

Ciências Agrárias e da Terra



Zootecnia: 672,20 para o campus de Fortaleza

Ciências Ambientais: 657,70 para o campus de Fortaleza

Engenharia de Alimentos: 655,34 para o campus de Fortaleza

Oceanografia: 648,90 para o campus de Fortaleza

Geologia: 642,90 para o campus de Fortaleza

Agronomia: 641,76 para o campus de Fortaleza

Economia Ecológica: 635,90 para o campus de Fortaleza

Engenharia de Pesca: 627,58 para o campus de Fortaleza

Artes, Design e Arquitetura

Arquitetura e Urbanismo: 727,90 para o campus de Fortaleza

Design: 694,60 para o campus de Fortaleza

Cinema e Audiovisual: 690,30 para o campus de Fortaleza

Gastronomia: 685,30 para o campus de Fortaleza

Design Digital: 658,70 para o campus de Quixadá