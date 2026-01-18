Dia D de Vacinação: Maranguape tem vacina inédita contra dengue

Foto: Helene Santos/Casa Civil do Governo do Estado do Ceará Maranguape inicia aplicação da vacina brasileira contra a dengue

O município cearense de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), promoveu o Dia D de Vacinação neste sábado, 17 de janeiro, na Praça João Leite, no Centro.

A cidade foi uma das três do País escolhidas para a etapa inicial da vacinação em massa contra a dengue, em dose única, coordenada pelo Ministério da Saúde.

O imunizante do Instituto Butantan, desenvolvido em solo brasileiro, será aplicado pela primeira vez à população. Os outros dois municípios foram Botucatu (SP) e Nova Lima (MG).

A primeira a ser imunizada foi a agente comunitária de saúde Alberice Alvares Andrade, 57. Pelas mãos do ministro da saúde interino, ela recebeu a dose única da vacina. “Me senti muito feliz pois eu já vinha acompanhando o estudo das vacinas. E também porque sou bióloga de formação, então acho muito importante. Vacina é vida, vacina é amor”, afirma ela ao O POVO.

A ação também visa à imunização de crianças de 10 a 14 anos, com a vacina QDenga, do laboratório japonês Takeda Pharma. O imunizante é aplicado desde 2024 em 17 municípios cearenses e estará disponível em todo o estado.

Neste sábado, 39 postos de saúde com mais de trezentos profissionais estiveram atuando para vacinar a população maranguapense. No evento de inauguração, duas salas foram reservadas para aplicação de vacina.

Maranguape é o único município do Norte e Nordeste a aplicar as primeiras doses da Butatan-DV

Para a cidade de Maranguape, o início da vacinação contra a dengue é importante, não só por ser a primeira do Nordeste a receber o imunizante brasileiro, mas como “esperança de menos casos graves e óbitos” da doença, conforme Cleonice, secretária da Saúde do município.

A analista de dados Érica Medeiros, 45, veio com toda a família para o evento de vacinação. Com o marido e o filho, aproveitou a manhã para se vacinar contra a dengue.



Em coletiva, o ministro da saúde interino Adriano Massuda detalhou sobre as datas do programa de vacinação. A previsão é que a vacina fique disponível para a população geral, até os 59 anos, a partir do segundo semestre deste ano.

No primeiro trimestre, serão vacinados os profissionais da saúde, a partir do dia 9 de fevereiro.

No Ceará, o estudo sobre as primeiras aplicações da vacina Butanta-DV, criada pelo Instituto Butatan, será feito em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).



