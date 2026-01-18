Donald Trump convida Lula para Conselho de Paz em Gaza

Foto: AFP ￼VISTA aérea da Cidade de Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o governo do presidente Lula para integrar o "Conselho de Paz", organismo internacional proposto pelo governo americano para discutir uma saída política para o conflito na Faixa de Gaza.

A carta chegou para Lula na sexta-feira, via Embaixada brasileira em Washington. Ainda não há informações se o convite será aceito.

O anúncio da criação do conselho foi feito por Trump na quinta-feira, 15, como um elemento chave da fase dois de um plano apoiado por Washington para pôr fim à guerra no território palestino.

"É para mim uma grande honra anunciar que O CONSELHO DE PAZ FOI FORMADO", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, e adicionou que os membros do órgão serão anunciados "em breve".

A Casa Branca anunciou a composição do conselho executivo do organismo, que será presidido por Trump e contará com o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial para o Oriente Médio Steve Witkoff, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o genro de Trump Jared Kushner, o presidente do Banco Mundial Ajay Banga, o diretor-executivo da Apollo Global Management Marc Rowan e o vice-conselheiro de segurança nacional dos EUA Robert Gabriel.

O diplomata búlgaro Nickolay Mladenov, ex-alto funcionário das Nações Unidas, atuará como Alto Representante para Gaza. Os detalhes operacionais e o alcance efetivo da atuação do conselho ainda deverão ser definidos, segundo informou a Casa Branca.



Trump também convidou a Argentina para integrar como membro fundador o "Conselho da Paz". O convite foi confirmado pelo presidente argentino, Javier Milei, que divulgou neste sábado, 17, em suas redes sociais a carta enviada por Trump com o convite formal.



Na mensagem, Trump afirmou que a iniciativa baseia-se em um plano de 20 pontos para a região e prevê a criação de um novo organismo internacional com funções ampliadas. "No centro do plano está o Conselho da Paz, que será estabelecido como uma nova organização internacional e uma administração de governo de transição", escreveu o presidente americano.



Trump destacou que o grupo reunirá países dispostos a assumir a responsabilidade de construir uma "paz duradoura" e que cada integrante poderá designar um representante para participar das reuniões.

Milei agradeceu o convite e sinalizou convergência com a proposta americana. "É uma honra para nós fazer parte de uma organização criada para promover uma paz duradoura em regiões afetadas por conflitos, começando pela Faixa de Gaza", escreveu o presidente argentino em publicação na rede social X.



O presidente do Paraguai, Santiago Peña, também publicou em rede social sobre o convite. "Aceitamos com orgulho a responsabilidade de trabalhar ao lado dos Estados Unidos por uma paz duradoura para todos", disse, também ao publicar a carta de Trump.

