Medidas protetivas no Ceará

Foto: o povo capa

De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), somente entre janeiro e dezembro de 2025, foram solicitadas 22.871 novas medidas protetivas no Estado. A medida protetiva é uma decisão judicial que visa proteger a vítima de violência doméstica, impondo restrições ao agressor para prevenir novas agressões. A reportagem, que figura na manchete da edição de quinta-feira, 15, do O POVO, de autoria da jornalista Lara Vieira, detalha número e ouve especialista que analisam políticas de combate à violência contra mulheres.



