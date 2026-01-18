Pré-carnaval de Fortaleza é marcado por festas na Barra do Ceará e Praia de Iracema

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2026: Pré-carnaval na Beira Mar, com apresentação de escolas de bateria. Na foto, a bateria Baqueta.(Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O segundo dia de Pré-Carnaval de Fortaleza, nesse sábado, 17, foi marcado por festas na Praia de Iracema e na Barra do Ceará. Com atrações diversas, festejos atraíram públicos de todas as idades e acenderam o espírito festivo na Capital, com foliões investindo em fantasias criativas, glitters e alegria.

A festividade na Praia de Iracema foi iniciada às 16 horas, com o cortejo das baterias de samba Unidos da Cachorra, Sambamor, Baqueta Clube de Ritmistas, Bonde Batuque e Camaleões do Vila.

Por volta das 18 horas foliões já se aglomeravam na festa. Havia aqueles que acompanharam de perto os grupos. Entre eles Joelmar Rodrigues, 43. Há quatro anos o garçom sai para brincar no festejo carregando bonecos gigantes. "É muita alegria ver as pessoas felizes, as crianças brincando com a gente. Eu me sinto um ator", conta.

Além da alegria dos foliões, as fantasias também ganharam destaque na avenida, junto a glitters e acessórios. Houve quem apostasse em vestimentas como de cangaceiros e freiras, e quem optasse por saias de tules ou tiaras com luzes.

No palco principal do Aterrinho, a programação teve apresentações do DJ Kaká de Paula, do grupo DTF, do Camaleões do Vila e do sambista Dudu Nobre.

Já no bairro Barra do Ceará a festividade aconteceu no Marco Zero, onde Fortaleza teve ínicio.

Durante coletiva de imprensa, Helena Barbosa, titular da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), destacou a proposta de descentralização do festejo. "É importante, pois estamos reafirmando nossa história, nossa memória, nosso patrimônio e nossa identidade cultural", disse.

Nesta edição os artistas convidados foram DJ Lolost, Pimenta Malagueta e Banda Eva.

Entre os brincantes, muitos moradores. Caso de Karliane Sales, 33, que foi junto dos familiares para o festejo, dentre eles quatro crianças, duas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "É bom pra interação deles. Eles gostam de vim pra ficar participando", diz.

Atração mais esperada da noite, a Banda Eva subiu ao palco pouco depois das 21 horas, uma hora após o previsto. (Com Lilian Santos e Lara Vieira)



