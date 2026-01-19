BBB 26: Pedro desiste do reality após polêmica com Jordana

Foto: Reprodução/Globo Pedro, participante do grupo Pipoca, deixou a Casa do BBB 26 neste domingo, 18

Na noite deste domingo, 18, o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve sua primeira desistência. Pedro apertou o botão na sala da Casa, e se dirigiu ao Confessionário para deixar o programa.

Os outros brothers estavam reunidos no mesmo cômodo e presenciaram o momento que o vendedor saiu oficialmente do reality, o que rendeu comentários.

"Já estava passando do ponto em todos os sentidos", afirma Juliano Floss. Já Jonas Sulzbach refletiu que as ações do ex-brother já estão no passado: "Apertou, já saiu"

Antes de anunciar sua desistência, Pedro protagonizou uma cena polêmica com Jordana na despensa da Casa do BBB. Após a saída do brother, a sister contou para os outros particpantes como aconteceu.

Segundo ela, Pedro avisou que tinha um aparelho de babyliss na despensa e disse que Jordana poderia pegá-lo. Quando os dois entraram e ela pegou o objeto e virou-se, ele pôs a mão no pescoço dela e tentou beijá-la.

"Ele me imprensou na parede e fez assim", afirmou a advogada, mostrando o gesto para Sara e Aline Campos. Momentos depois, ela compartilhou o ocorrido com Juliano e Babu, dizendo que "ficou em um estado catatônico".

BBB 26: participantes reagem à saída de Pedro