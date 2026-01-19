Candidato socialista surpreende e lidera primeiro turno em Portugal

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP ￼ELEIÇÕES em Portugal surpreendem e colocam José Seguro (foto) no 2º turno

O candidato socialista José Seguro liderou o primeiro turno das eleições presidenciais deste domingo em Portugal e vai disputar o segundo turno com o representante da extrema direita, André Ventura, segundo pesquisas de boca de urna.

Apontado como favorito, Ventura ficou em um distante segundo lugar, seguido pelo liberal João Cotrim.

Segundo resultados parciais de 95% das seções, Seguro conquistou 30,6% dos votos, contra 24,2% para Ventura, enquanto Cotrim apareceria com 15,5% dos votos.

As pesquisas anteriores apontavam Ventura, presidente do partido de extrema direita Chega, como favorito no primeiro turno, mas indicavam que o deputado, 43, tinha poucas chances de vencer o segundo turno, em 8 de fevereiro.

Esse cenário ilustra o terremoto político causado pelo crescimento da extrema direita, que já é a principal força de oposição ao governo conservador.

O candidato apoiado pelo governo, Luis Marques, poderia terminar em quinto lugar, com entre 8% e 11% dos votos, segundo as projeções, atrás do candidato independente Henrique Gouveia.

O presidente português não tem poderes executivos, mas pode ter um papel de árbitro em caso de crise, pois tem o direito de dissolver o Parlamento para convocar eleições legislativas.

- 'Candidato do povo' -

O vencedor do segundo turno vai substituir o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, eleito duas vezes em primeiro turno.

Ventura disputou as eleições presidenciais de 2021, quando obteve 11,9% dos votos e terminou na terceira posição. Desde então, seu partido não parou de crescer, até alcançar 22,8% dos votos e 60 deputados nas legislativas de maio passado, superando o Partido Socialista como principal força da oposição ao governo do conservador Luis Montenegro.

Autoproclamado "candidato do povo", Ventura encerrou sua campanha pedindo aos outros partidos de direita para não "colocarem obstáculos" em um eventual segundo turno com o candidato socialista.

Seguro, 63, incorporou em sua campanha a imagem de candidato integrador e moderado, defensor da democracia e dos serviços públicos frente ao "extremismo".

"Convoco todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a concentrarem seus votos em nossa candidatura", declarou, no último dia de campanha.

