Preso suspeito de exigir vídeos sexuais de mulher que buscou emprego em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Prisão do suspeito foi realizada por policiais militares. Imagem meramente ilustrativa

Um homem foi preso em Fortaleza nesse sábado, 17, suspeito de extorquir uma mulher que havia disponibilizado currículos em sites de busca de emprego.

Diego Rafael de Sousa Viana teria, inicialmente, oferecido um emprego à vítima, mas, em seguida, passou a exigir que ela enviasse vídeos com conteúdo sexual, ameaçando-a por ter dados pessoais dela e de sua família, incluindo o endereço.

Leia também | OMS: 840 milhões de mulheres no mundo foram alvo de violência

O Auto de Prisão em Flagrante (APF) também descreve que, após a mulher enviar os vídeos íntimos, Diego Rafael passou a exigir o pagamento de R$ 400 para não divulgar e apagar o material.

“Diante da alegação da vítima de que não possuía tal valor, passou a exigir que ela se encontrasse com ele em um motel para a manutenção de relações sexuais”, consta no APF. Uma equipe de inteligência da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada e passou a acompanhar o encontro entre a vítima e o autuado.

“Após a vítima subir na motocicleta, o autuado percebeu a vigilância policial e a arremessou do veículo em movimento, tentando fugir, mas foi prontamente abordado e detido”.

Encaminhado a uma delegacia, Diego Rafael foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. Submetido a audiência de custódia neste domingo, 18, ele teve a prisão preventiva decretada.

“No caso sob análise, a forma como o crime de extorsão foi praticado, com grave ameaça e efetivo emprego de violência física contra a vítima, que foi arremessada pelo autuado de uma motocicleta em movimento, indica que a liberdade do preso põe em risco a ordem pública, pelo que necessita ser retirado do convívio social", afirmou na decisão o juiz André Teixeira Gurgel.