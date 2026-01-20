COB anuncia delegação para Olimpíada de Inverno e Time Brasil bate recorde com 14 integrantes

O Brasil terá uma delegação recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina de 2026, com início daqui três semanas. Além das esperanças Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira, a equipe nacional anunciado pelo Comité Olímpico do Brasil (COB) neste segunda-feira terá outros 12 integrantes.

Jamais na história a delegação brasileira contou com tantos atletas em uma Olimpíada de Inverno. Além dos 14 nomes anunciados, o Time Brasil ainda terá mais um reserva na disputa que vai de 6 a 22 de fevereiro. É um aumento de 40% de representantes na última edição após o País mandar 10 representantes em Pequim-2022. O recorde era de 13 em Sochi-2014

"Uma delegação recorde representa um marco importante para os esportes de inverno no Brasil. Ela é reflexo direto de mais estrutura, melhor organização e planejamento de longo prazo. Os esportes de inverno são uma parte fundamental do Movimento Olímpico, e o Brasil já se consolida como a terceira força das Américas e a principal da América do Sul nesse cenário", afirma Emílio Strapasson, Chefe de Missão do Time Brasil. "Este crescimento fortalece as modalidades de neve e gelo no país, amplia a visibilidade dos atletas e inspira novas gerações".

A maior esperança verde e amarela por pódio está no esqui alpino, onde há representantes desde 1992 e no qual o País será representado por Lucas Pinheiro Braathen, dono de quatro pódios na atual edição do circuito mundial, além de Christian Oliveira, Giovanni Ongaro e Alice Padilha.

Nicole Silveira disputará o skeleton, Eduarda Ribera, Bruna Moura e Manex Silva competirão no Esqui cross-country, Pat Burgener e Augustinho Teixeira, no Snowboard Halfpipe, enquanto Edson Bindilatti é o único confirmado no Bobsled, que terá mais três titulares e um reserva.

"O trabalho feito em 2025 com as confederações de gelo e neve na preparação para a última etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, que se encerrou ontem (domingo), se mostrou proveitoso com a confirmação de que o Brasil conquistou o maior número de vagas de sua história no evento", frisa Jorge Bichara, consultor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil.

O dirigente aposta em disputa em alto nível da delegação brasileira, que recebeu atenção especial do COB ao longo de toda a preparação com estrutura de excelência.

"Seguimos adiante na nossa entrega. Nossa tarefa é prover a todos estes atletas que estarão lá a melhor estrutura possível para que eles possam apresentar seu melhor desempenho. Será desafiador, os locais de competição são bastante espalhados", acrescenta Bichara.

As disputas serão em Bormio, Livigno, Tesero e Cortina d'Ampezzo, locais que ficam em montanhas diferentes e distantes. "É uma logística sensível, mas já temos tudo mapeado. Estamos confiantes que o nosso país poderá ter bons resultados na competição", completa.

