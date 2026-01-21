Idosa morre após ser espancada e torturada pelo neto na zona rural de Tianguá

Foto: Samuel Setubal Imagem meramente ilustrativa. Crime aconteceu na zona rural de Tianguá

Uma idosa de 87 anos morreu nessa segunda-feira, 19, após ser espancada e torturada pelo neto na localidade de Pitanga, na zona rural do município de Tianguá, a 285,63 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi socorrida no sábado, 17, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime foi preso.

De acordo com o coordenador do Resgate Tianguá, Reginaldo Ferreira, a idosa foi encontrada dentro da casa em que moraa com o neto. Ela apresemntava lesões feitas com pedaços de madeira e com fraturas no braço e na região pélvica, além de traumatismo craniano.

Ainda segundo o coordenador do Resgate, as agressões contra à vítima eram constantes e seguidas de ameaças e extorsão por parte do neto.

A idosa foi levada para o hospital São Camilo de Tianguá e, posteriormente, foi transferida para Santa Casa de Sobral.

População tenta linchar neto que torturou e matou avó

Na ocorrência, o suspeito do crime sofreu uma tentativa de linchamento por parte de moradores na região. No entanto, acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ele precisou ser internado em um hospital sob escolta policial e recebeu alta nesta segunda-feira, 19.

O homem foi apresentado à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), autuado e colocado à disposição da Justiça. A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.

