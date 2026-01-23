Hemoce recebe Circo do Tirú para incentivar a doação de sangue antes do período de Carnaval

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Hemoce recebe Circo do Tirú para incentivar a doação voluntária de sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) recebeu, na manhã desta quinta-feira, 22, uma apresentação de artistas do Circo do Tirú. A ação teve como objetivo incentivar a doação voluntária de sangue neste mês de janeiro, marcado por férias, antecede o período de Carnaval.

A atividade ocorreu na sede do Hemocentro, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Os artistas realizaram um pocket show para o público que estava no local para doação, com números de contorcionismo, malabarismo, acrobacias e palhaçaria.

A coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima, explicou que a mobilização é tradicional no mês de janeiro. “É uma ação voltada para a campanha de férias, em que lembramos a população da importância de doar também nesse período — porque não existe férias da solidariedade”, afirmou.

Ela detalha que o estoque atual de sangue no Estado está em nível considerado seguro. Contudo, a proximidade do Carnaval reforça a necessidade de manter os estoques. “É fundamental manter um estoque seguro e adequado para atender a qualquer eventualidade.”

A coordenadora destaca ainda que as doações são essenciais não apenas em situações de emergência. “Todos os dias há alguém precisando dessa doação — seja para uma cirurgia eletiva, seja um paciente com câncer, que necessita dessas ‘bolsinhas de amor’ para continuar o tratamento”, disse.

Há tipos sanguíneos considerados prioritários. “Todos os tipos sanguíneos são importantes, mas, neste momento, estamos convidando especialmente os doadores dos tipos O- e A-”, explicou Nágela. Ela ressalta que o fator Rh negativo representa uma parcela menor da população, o que exige atenção contínua para manter a estabilidade dos estoques.

Para a coordenadora, a parceria com o circo soma cultura e responsabilidade social. “O circo traz alegria e talento, mas também pode desenvolver ações como essa da doação de sangue. Somos muito gratos por esse apoio.”

Durante a manhã, a unidade do Hemoce recebeu a presença em peso de um grupo de jovens participantes da seleção complementar do Exército. Entre eles estava Emanuel Iko, de 19 anos. Ele explica que a doação faz parte do processo militar.

“É um procedimento padrão. Serve para identificar o tipo sanguíneo, que inclusive consta na farda, e também para verificar se a pessoa tem alguma doença, como forma de prevenção”, relatou.

Ele destaca que já tinha o forte desejo de ser um doador. “É ajudar quem precisa. Pode ser que um dia eu também precise e alguém possa me ajudar. É muito gratificante fazer isso.”

Outro jovem doador foi João Felipe, de 18 anos, que participou pela primeira vez da doação e acabou interagindo com os palhaços do Circo do Tirú durante a apresentação de malabarismo.

“Fui pego de surpresa”, comenta. “Hoje eu vim fazer a minha primeira doação, principalmente com o objetivo de ajudar outras pessoas. Estou com o sentimento de que vou poder ajudar alguém.”

O público teve contato com uma amostra do espetáculo “Nordestinamente – Em Busca do Primeiro Palhaço”. O show está em cartaz no RioMar Fortaleza, em temporada até 22 de fevereiro.

O diretor de marketing do Circo do Tirú, Marcelo Marinho, afirma que a participação do grupo na campanha teve como objetivo levar alegria aos doadores e contribuir para ajudar quem precisa.

“Para nós, é um grande prazer estar aqui incentivando a doação de sangue, especialmente nesse período de pré-Carnaval, quando sabemos que os hospitais precisam aumentar seus estoques de sangue. Então, venham doar sangue: você está salvando uma vida, está ajudando quem precisa”, disse.

Como doar

Para doar sangue, é necessário apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e estar bem alimentado. Jovens de 16 e 17 anos devem apresentar termo de consentimento assinado pelo pai, mãe ou responsável legal, disponível no site do Hemoce e nas unidades de atendimento.

O Hemocentro, localizado no bairro no bairro Rodolfo Teófilo, funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 17h30min, aos sábados, das 7 às 16 horas, e aos domingos, das 7 às 13 horas.

O Hemoce também mantém um posto na Praça das Flores, no bairro Aldeota, com funcionamento de terça a sábado. Há ainda unidades regionais em Quixadá, Iguatu, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte.

