Permissionários do Beco da Poeira foram cobrados por erro interno do sistema

Permissionários do Beco da Poeira, point de vendas de roupas e variedades localizado em Fortaleza, estariam pagando taxas indevidas por mais de um ano. Informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 22, na rádio O POVO CBN, após denúncia de trabalhadores do local.

Conforme a rádio O POVO CBN apurou, reclamações envolviam um reajuste de 40% na cobrança de 2024 para 2025, o que representou um aumento de R$ 87 nas mensalidades.

Além de taxa indevida, permissionários reclamam de infraestrutura do espaço

Dois permissionários, que terão suas identidades ocultadas, relataram sobre o reajuste inadequado.

Um deles alegou que a situação já havia sido levada por ele à Prefeitura, mas, segundo o permissionário, nada mudou.

Outra reclamação feita por eles seria sobre a infraestrutura do Beco da Poeira. As fontes citam que fios soltos, buracos no teto e indícios de infiltração podem ser observados pelos transeuntes que passam pelo local.

Sefin informa que permissionários terão "devida compensação financeira"

Em nota, a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) admitiu que o aumento do valor decorreu de um "erro interno de sistema".

À Rádio O POVO CBN, a Cegor informou que será realizada uma visita técnica no local nos próximos dias para levantar os serviços necessários.

A Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) informou que nenhum permissionário será prejudicado devido à inconsistência técnica detectada no sistema de geração de valores das parcelas mensais do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).



"A Sefin esclarece que as medidas corretivas já estão sendo adotadas pela equipe de Tecnologia da Informação. Aos permissionários que já efetuaram o pagamento com o valor incorreto, a Secretaria garante que haverá a devida compensação financeira nos meses subsequentes", destacou em nota.