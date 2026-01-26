Fifa lança marca oficial da Copa do Mundo Feminina 2027 com Fortaleza entre as sedes

Foto: Lucas Almeida / Casa Civil ￼COMITIVA com o governador Elmano de Freitas prestigiou o evento

A caminhada oficial rumo à Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 teve seu pontapé inicial neste domingo, 25, nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento, que marcou o lançamento do emblema e do slogan GO EPIC, contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que reforçou o papel estratégico do Ceará na realização do Mundial feminino.

Técnico da seleção feminina, Arthur Elias, comentou sobre a realização do primeiro Mundial em solo sul-americano. "Acho que um prêmio para um continente que é apaixonado por futebol. A América do Sul é um povo que ama o futebol e que por muito tempo discriminou e afastou as mulheres do futebol. E há um tempo, há uns anos para cá, tem um investimento maior. Aqui no Brasil muitas ações foram feitas, os clubes investindo, a CBF, os campeonatos em um nível cada vez maior. Tenho certeza de que a gente vai fazer uma grande Copa dentro e fora de campo", pontuou.

Também presente no evento, Samir Xaud, presidente da CBF, disse que, nesta reta final até o torneio, é preciso intensificar os trabalhos para garantir que seja uma edição histórica da competição. "Esperamos fazer um grande evento em casa e que a nossa Seleção deixe essa taça aqui”, projetou.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, exaltou a energia do país anfitrião. “O Brasil vive e respira futebol, e já dá para sentir por aqui a empolgação em receber o mundo todo e sediar um evento histórico”, afirmou.

Para a gestão no Ceará, o torneio é encarado como um catalisador de desenvolvimento. Elmano de Freitas destacou que a competição deixará um legado físico imediato para a Capital, com foco na mobilidade urbana.

“Estamos construindo o VLT Aeroporto–Castelão; vamos ter essa bela herança, além de outras, da Copa do Mundo Feminina”, frisou Elmano, ressaltando que a obra modernizará o acesso ao estádio e o fluxo de turistas.

Além do ganho estrutural, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza trabalham para transformar o Mundial em um motor econômico. O secretário estadual do Esporte, Rogério Pinheiro, pontuou que o objetivo é “impulsionar a economia e o turismo e, acima de tudo, fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres por meio do esporte”.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Marques, reforçou o coro da parceria entre o prefeito Evandro Leitão e o Executivo estadual. “Estamos de mãos dadas com o Governo para melhorar a infraestrutura de Fortaleza e garantir esse legado excepcional”, concluiu. Com a marca oficial apresentada, o Ceará entra agora em fase de execução de metas para consolidar Fortaleza como uma das sedes protagonistas do futebol mundial.