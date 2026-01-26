INSS: 1 milhão de aposentados no Ceará vão receber a partir de segunda

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil No Ceará,1 milhão de aposentados têm direito ao benefício que começa a ser pago nesta segunda

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira, dia 26, benefícios e auxílios referentes ao mês de janeiro. No Ceará, mais de 1 milhão de aposentados têm direito ao benefício.

O Estado é a oitava unidade federativa com maior número de aposentadorias. No Brasil, são mais de 24,3 milhões, o que representa cerca de 11% da população total, conforme dados do INSS.

As aposentadorias representam mais da metade dos 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais pagos mensalmente. O impacto na economia nacional é estimado pela pasta em R$ 47,4 bilhões mensalmente.

Confira o calendário de pagamento do INSS

As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço.

Por exemplo, se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2.

Os pagamentos de até um salário mínimo começarão nesta segunda, 26 de janeiro, e estão previstos para terminarem no dia 6 de fevereiro. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de fevereiro e também estão previstos para encerrarem no dia 6.

Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo



FINAL 1 ----- 26/JANEIRO

FINAL 2 ----- 27/JANEIRO

FINAL 3 ----- 28/JANEIRO

FINAL 4 ----- 29/JANEIRO

FINAL 5 ----- 30/JANEIRO

FINAL 6 ----- 2/FEVEREIRO

FINAL 7 ----- 3/FEVEREIRO

FINAL 8 ----- 4/FEVEREIRO

FINAL 9 ----- 5/FEVEREIRO

FINAL 0 ----- 6/FEVEREIRO

Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:



FINAL 1 E 6 ----- 2/FEVEREIRO

FINAL 2 E 7 ----- 3/FEVEREIRO

FINAL 3 E 8 ----- 4/FEVEREIRO

FINAL 4 E 9 ----- 5/FEVEREIRO

FINAL 5 E 0 ----- 6/FEVEREIRO



Clique AQUI para conferir o calendário anual de pagamentos de 2026.



Como consultar a aposentadoria?

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.



Quais os estados com maior número de aposentados?

De acordo com o IBGE, o Brasil possui 213,4 milhões de habitantes, dos quais 34,1 milhões já superaram a marca dos 60 anos — um cenário demográfico que destaca o papel do Instituto na garantia de renda e dignidade para a parcela da sociedade que celebra, neste 24 de janeiro, o Dia do Aposentado.



Em comparação ao mesmo período de 2025, quando o sistema registrava 23,5 milhões de aposentadorias ativas, observa-se um crescimento superior a 800 mil novos benefícios em apenas um ano.

Confira os dez estados com maior número de aposentados:

São Paulo: 5,5 milhões

Minas Gerais: 2,8 milhões

Rio Grande do Sul: 1,9 milhão

Rio de Janeiro: 1,8 milhão

Bahia: 1,7 milhão

Paraná: 1,4 milhão

Santa Catarina: 1,1 milhão

Ceará: 1 milhão

Pernambuco: 907 mil

Maranhão: 810 mil

