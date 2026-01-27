Com largada em Aracati, Rally Cerapió 2026 inicia trajeto de mil km

Foto: Gentyl Linhares/Cerapió São quatro etapas e 1 mil km percorridos cruzando mais de 30 cidades

Nesta terça-feira, 26, a caravana do rally do Cerapió 2026 parte de Aracati rumo ao município de Canindé, no sertão cearense, para dar início ao percurso de mil km. O evento é formado pelas categorias motos – incluindo big-trails –, carros 4x4, UTVs, quadriciclos, e Expedição.



A concentração do Cerapió começou no último domingo (25), com a Arena Cerapió montada na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Foram dois dias destinados para o credenciamento, retiradas de kits, adesivagem dos veículos e briefings.



O piloto Matheus Milfonte (equipe ZMT), ressalta o crescimento técnico que a competição atinge a cada ano. “O Cerapió testa nossas habilidades em terrenos diferentes e exige constante evolução. Quem entra para vencer o Cerapió, tem que estar com a pilotagem e a navegação afiados. É isso que o torna tão especial”, fala Milfonte, que faz dupla com o navegador João Marcos Martins Bezerra. Eles são de Fortaleza (CE).



Natural de Aracati (CE), o piloto Elias Segundo Neto – inscrito na categoria dos UTV’s com o navegador Daniel Sena Ximenes –, celebra o fato de largar de casa para uma prova do nível do Cerapió. “É uma alegria disputar o rally na minha terra e viver essa experiência de perto”, comemora.



Quatro dias de desafios em diferentes tipos de terrenos



A primeira etapa, entre Aracati e Canindé, tem estradas estreitas, terreno arenoso e trechos que exigem atenção redobrada da navegação. “Temos um balaio extremamente complexo, com muitas referências curtas e mudanças de direção. O entrosamento da dupla vai fazer a diferença”, alerta o diretor de prova, Erlich Cordão.



No segundo dia, entre Canindé e Sobral, o cenário muda. São cerca de 221 km com estrada cascalhada e trechos em serra. As médias de velocidade estão mais altas, impondo mais ritmo e pedindo constância. O terceiro dia entra no Piauí, com pernoite em Piracuruca. É o trajeto mais longo desta edição: 313 km e variação intensa de terreno.



O quarto e último dia segue rumo à Teresina (PI); passa por áreas de carnaubais e fecha o rally e enduro como um dos dias mais desafiadores. “É uma disputa que testa o físico, o mental e a experiência dos participantes, nos mais variados terrenos”, afirma Saulo Silva, diretor de prova da categoria Motos.