Câmara abre concurso com 40 vagas imediatas para Policial Legislativo Federal

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Câmara abre novo concurso público nesta semana, após ter encerrado o período de inscrições de outro certame na segunda-feira, 26

A Câmara dos Deputados publicou edital de concurso que prevê 40 vagas imediatas e outras 40 para formação de cadastro de reserva para o cargo Técnico Legislativo na especialidade Policial Legislativo Federal A remuneração é de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade.

Para participar do certame é preciso ter nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de expediente ou escala de plantão. O cargo requer dedicação integral e exclusiva, ou seja, quem for aprovado não poderá exercer outra atividade pública ou privada.

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira, 29, às 10h e segue até às 18h do dia 20 de fevereiro e poderão ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00, com pagamento podendo ser feito até o dia 12 de março. Também há a possibilidade de pedido de isenção, nos casos previstos em lei. Entre as vagas imediatas, o edital reserva 10 vagas para candidatos pretos e pardos, duas para pessoas com deficiência, uma para candidato índigena e uma para candidato quilombola.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: provas objetivas, prova discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica, avaliação de saúde física e mental e programa de formação profissional. As provas objetivas e a prova discursiva serão aplicadas no dia 26 de abril, em todas as capitais e em Brasília.

O programa de formação profissional terá até 480 horas presenciais em tempo integral e, durante essa fase, o candidato receberá 50% do salário total previsto, como auxílio financeiro.

A contratação será pelo regime estatutário. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!



Mais notícias de Economia