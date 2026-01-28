Operação do MPCE faz busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas

Foto: Divulgação/ site MPCE Imagem ilustrativa de apoio. Sede do MPCE.

O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 27, a terceira fase da Operação “Apito Final”, que tem como objetivo apurar crimes supostamente praticados por integrantes de torcidas organizadas no estado do Ceará.

Ao todo, a operação realizada nesta terça-feira cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos em Fortaleza e Maracanaú. Os nomes investigados teriam organizado e se envolvido em diversos conflitos e tumultos ocorridos no estado em dias de jogos – eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio, lesão corporal grave e lesão corporal seguida de morte.

Na ocasião, os policiais apreenderam celulares, HDs e computadores que vão auxiliar nas investigações do Ministério Público do Ceará. Os alvos dos mandados de busca e apreensão também foram proibidos pela Justiça de frequentar quaisquer eventos esportivos que envolvam o Ceará SC e o Fortaleza EC.

“A terceira fase foi deflagrada após a análise dos materiais apreendidos em operações anteriores, que apontavam a atuação de integrantes das organizadas no planejamento de ataques a outras torcidas. A investigação apontou, ainda, que os suspeitos fabricavam artefatos explosivos e utilizavam, nas ações, armas de fogo em situação irregular”, descreve o MPCE.