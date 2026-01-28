Logo O POVO+
Operação do MPCE faz busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas
Comentar
Farol

Operação do MPCE faz busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas

Intitulada de "Apito Final", a operação tem como objetivo apurar crimes supostamente praticados por integrantes de torcidas organizadas no estado do Ceará
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Imagem ilustrativa de apoio. Sede do MPCE. (Foto: Divulgação/ site MPCE)
Foto: Divulgação/ site MPCE Imagem ilustrativa de apoio. Sede do MPCE.

O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 27, a terceira fase da Operação “Apito Final”, que tem como objetivo apurar crimes supostamente praticados por integrantes de torcidas organizadas no estado do Ceará.

Ao todo, a operação realizada nesta terça-feira cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos em Fortaleza e Maracanaú. Os nomes investigados teriam organizado e se envolvido em diversos conflitos e tumultos ocorridos no estado em dias de jogos – eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio, lesão corporal grave e lesão corporal seguida de morte.

Leia mais

Na ocasião, os policiais apreenderam celulares, HDs e computadores que vão auxiliar nas investigações do Ministério Público do Ceará. Os alvos dos mandados de busca e apreensão também foram proibidos pela Justiça de frequentar quaisquer eventos esportivos que envolvam o Ceará SC e o Fortaleza EC.

“A terceira fase foi deflagrada após a análise dos materiais apreendidos em operações anteriores, que apontavam a atuação de integrantes das organizadas no planejamento de ataques a outras torcidas. A investigação apontou, ainda, que os suspeitos fabricavam artefatos explosivos e utilizavam, nas ações, armas de fogo em situação irregular”, descreve o MPCE.

O que você achou desse conteúdo?