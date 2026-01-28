Pacote com 120 produtos emagrecedores contrabandeados do Paraguai é apreendido em Caucaia

Foto: Divulgação/PRF ￼PRODUTOS emagrecedores apreendidos em carro pela PRF em Caucaia

Um pacote com 120 produtos emagrecedores contrabandeados do Paraguai foi apreendido no interior de um carro em trecho da BR-020, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa segunda-feira, 26. Um homem, de 40 anos, que conduzia o carro foi preso.

A apreensão aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 402, no sentido interior-Capital. No local, os agentes abordaram um veículo modelo Audi A4, com placas do Rio Grande do Sul.

No interior do carro, foi encontrado um pacote com seis canetas injetáveis, 42 ampolas, além de comprimidos de sildenafilo e 72 agulhas para aplicação. Os produtos, de origem paraguaia, não tinham registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme a PRF, sem os registros, os produtos se tornam proibidos para a importação, comercialização e distribuição. Além disso, eles estavam sem qualquer tipo de acondicionamento adequado ou controle de temperatura.

Ainda segundo o órgão, os produtos seriam destinados ao emagrecimento e incluiriam substâncias à base de tirzepatida, princípio ativo amplamente conhecido no Brasil por seu uso no controle de peso.

“O deslocamento sem controle de temperatura compromete a eficácia das substâncias e amplia significativamente os riscos à saúde”, disse o órgão.

Motorista preso por contrabando após comprar produtos em fronteira

O motorista do veículo, um homem de 40 anos, foi preso por contrabando. Ele confessou aos agentes que adquiriu os produtos de forma ilegal na região da fronteira do estado do Paraná com o Paraguai, no município de Foz do Iguaçu.

Os produtos teriam como destino Fortaleza. O condutor do veículo já possuía antecedentes por crime de contrabando. Ele foi detido junto com o material ilegal e conduzido à Superintendência da Polícia Federal, na Capital.

Na unidade, foi realizada a investigação para apurar a origem da carga e saber o destino final dos produtos, e identificar a participação de outros envolvidos e conexões com esquemas de venda irregular de medicamentos.

A PRF informou que a apreensão acontece em um contexto de intensificação das ações de combate ao ingresso irregular de medicamentos no País.

“Nos últimos meses, tem sido identificado o crescimento do transporte clandestino de canetas e substâncias injetáveis para emagrecimento, frequentemente comercializadas sem qualquer controle sanitário, o que representa risco direto à saúde da população”, pontuou o órgão.