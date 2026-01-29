Logo O POVO+
Comunidade perto do aeroporto inunda após desmate da floresta
| fortaleza | Cerca de 50 hectares de Mata Atlântica sofreram supressão vegetal em obra da empresa Fraport
Inundação em comunidade do entorno de onde existia floresta do Aeroporto de Fortaleza, desmatada em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram: @jamyle21)
Moradores da comunidade do entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, sofreram com alagamentos nas casas e ruas em meio a primeira grande chuva de 2026. É a área do entorno onde existia a floresta, contendo Mata Atlântica, de mais cerca de 50 hectares, desmatada no ano passado.

"A obrazinha aí do aeroporto, quem se lasca é os moradores. Isso aqui nunca aconteceu na nossa rua, nunca. Olha aí o absurdo. Devastaram a floresta, acabaram com a casa dos animais e agora inundando tudo nosso aqui", diz uma moradora da comunidade Vila Gomes, do bairro Aerolândia, em vídeos publicado nas redes sociais.

Ao mostrar correntes de água percorrendo pelas ruas e o interior de uma casa alagada, a moradora atribui a inundação ao desmate recente afirmando que em 50 anos, nunca houve uma situação assim na comunidade.

"50 anos de Vila Gomes e isso aqui nunca tinha acontecido na nossa rua. Tudo resultado de uma obra inconsequente. E agora no momento, os engenheiros, operários estão todos em cima do morro. Quem é que vai pagar o prejuízo do cidadão?", fala moradora mostrando ruas e casas alagadas do lado de onde era a floresta.

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) se manifestou afirmando que as consequências do desmatamento de dezenas de hectares de mata estão ocorrendo. Ele foi um dos principais críticos à obra e lutou pela inclusão de mais áreas verdes no Plano Diretor de Fortaleza.

"Está ocorrendo o que eu sempre falei que ocorreria. A água que antes era uma benção pra Mata Atlântica ataca violentamente a comunidade destruindo cama, armário, guarda-roupa, eletrodomésticos e a vida de dezenas de famílias junto com suas casas estando debaixo da água", declarou.

Prosseguiu: "Antes, quando chovia na área, a água era retida pelas centenas de árvores, descia pelas raízes delas e penetrava no solo extremamente permeável da floresta. Agora, o solo compactado apenas de areia, a água corre violentamente pela superfície, diretamente para as casa das famílias da comunidade do entorno".

O biólogo Thieres Pinto, consultor da Sertões Consultoria Ambiental e especialista em conservação de biodversidade, explicou que já era esperado que a comunidade do entorno sofresse com inundações, algo alertado por cientistas da área após a supressão vegetal, obra da empresa Fraport para construir galpões.

