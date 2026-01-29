Itapipoca tem 5º maior chuva do Ceará; veja maiores precipitações da história

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Itapipoca e leitor via WhatsApp O POVO Itapipoca teve quinta maior chuva no Ceará registrada pela série histórica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), desde 1973, com acumulado de 264, 8 milímetros (mm) nesta quarta-feira, 28

O município de Itapipoca, a 130 km de Fortaleza, teve quinta maior chuva do Ceará desde o início da série histórica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), desde 1973. Cidade acumulou 264,8 milímetros (mm), das 7 horas de terça, 27, às 7 horas desta quarta-feira, 28.

Apesar de ter sido a maior precipitação já registrada na Cidade, a Prefeitura informou que não houve graves ocorrências.

Leonardo Franco, 40, técnico em Agropecuária, conta que foi acordado pelo barulho da chuva. "Mais de 10 horas de chuva, começou de madrugada e foi quase até 14 horas chovendo direto", relembrou.

Segundo ele, áreas próximas ao Centro da Cidade apresentam frequência de alagamento, ao contrário do bairro Cruzeiro, onde mora."Ninguém perdeu nada aqui. Até onde eu sei, foi tranquilo. Mas passando a chuva também, com pouco tempo, a água já escoa", informou.



Para Irani Lima, moradora da zona rural de Sítios Novos, as chuvas trouxeram alívio. "Fiquei muito satisfeita, pois aqui estava bastante quente", destacou.

Conforme informado pela Funceme, não existe Plataforma de Coleta de Dados (PCD) em Itapipoca para mensurar temperaturas mínimas do ar nas últimas 24 horas.

Prefeitura de Itapipoca não registrou ocorrências graves com a forte chuva

Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Itapipoca informou que, apesar do volume significativo de chuvas registrado com mais intensidade na região litorânea, a Cidade não atuou em ocorrências preocupantes.

As equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura teriam realizado monitoramento contínuo em diversas áreas do Município, especialmente em pontos historicamente sensíveis, acompanhando o funcionamento de obras de drenagem, saneamento e escoamento que foram executadas no verão.

Para a gestão municipal, a atuação preventiva e os investimentos em infraestrutura contribuíram para o trabalho.

Equipes seguem em acompanhamento permanente.

Previsão do tempo indica chuvas com menores acumulados no Ceará

Ainda de acordo com a Funceme, até esta quinta-feira, 29, os acumulados diários tendem a ser menores em comparação com os registros dessa terça-feira, 27.



As regiões que apresentam condições mais favoráveis a precipitações, são: o litoral, entre o período da madrugada e manhã (intensidade fraca a moderada); o noroeste do Estado, no período da tarde, com intensidade moderada; e durante a madrugada na região do Cariri, sul da Jaguaribana e o sul do Sertão Central e Inhamuns.

Previsão para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) aponta que há condições favoráveis a chuvas com intensidade fraca a moderada entre a madrugada e a manhã até esta quinta. Nos demais períodos, pode se observar céu com poucas nuvens.

10 maiores chuvas de toda a série histórica no Ceará

Crato: 290 mm - 16/02/2004; Tauá: 282 mm - 16/02/2021; Caucaia: 280 mm - 22/03/2015; Caucaia: 270 mm - 13/04/2015; Itapipoca: 264, 8 mm - 28/01/2026; Icapuí: 255 mm - 13/04/2018; Eusébio: 253 mm - 07/03/2004; São Gonçalo do Amarante: 252 mm - 07/04/2016; Sobral: 250 mm - 21/01/2002; Fortaleza: 250 mm - 29/01/2004.

