Equipe técnica será alocada para descobrir causa de manchas escuras no mar de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE ￼MANCHA apareceu após fortes chuvas na semana

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará se reuniram nesta sexta-feira, 30, para tratar das manchas escuras que reapareceram no mar da Capital. Durante encontro, realizado na Casa Civil, foi decidido que uma equipe técnica será alocada para diagnosticar problema, possibilitando assim um plano de trabalho.

Leia também | Evandro diz que limpeza urbana e pavimentação serão prioridades em 2026



O prefeito da Cidade, Evandro Leitão (PT), havia informado anteriormente que a reunião estava marcada para acontecer no sábado, 31, conforme O POVO chegou a anunciar, mas o momento foi antecipado.

Além do mandatário, também participaram da conversa o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e representantes de órgãos como a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Estavam previstos para participar do momento ainda a Agência Reguladora do Estado (Arce), a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) e a Agência de Fiscalização (Agefis).

Procurada pelo O POVO após a reunião, a assessoria do Município informou o resultado desse primeiro encontro. "Um grupo técnico vai se dedicar inicialmente no diagnóstico preciso das causas do problema (considerando que há diversas ligações clandestinas de esgoto efluindo para o Riacho Maceió). Após a conclusão do diagnóstico, será montado um plano de trabalho para tratar do problema", disse em nota.

Problema histórico da Capital, principalmente em épocas chuvosas, manchas escuras na água apareceram nessa última semana próximo à galeria pluvial do Parque Bisão, na Praia do Mucuripe, onde passa um trecho do riacho Maceió.

Teor da substância não chegou a ser confirmado e Agefis chegou a pontuar que ela pode estar relacionada “ao arraste de sedimentos, areia e materiais acumulados nas vias, conduzidos pelas galerias pluviais até os pontos de deságue no mar”. Já a Cagece informou que mancha é causada “pelo uso indevido da rede de drenagem”.