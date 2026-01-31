Itamaraty abre concurso para diplomata com 60 vagas

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Palácio do Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), conhecido como Itamaraty, publicou o edital do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026), que oferece 60 vagas para o cargo, com salário inicial de R$ 22.558,56.

O edital foi divulgado na quarta-feira, 28 de janeiro, e a organização do concurso ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Carreira diplomática e atribuições

O CACD é a principal forma de ingresso no Serviço Exterior Brasileiro, responsável por representar o Brasil nas relações internacionais.

Entre as atribuições do diplomata estão a atuação em embaixadas e consulados, a condução de negociações internacionais, a elaboração de análises sobre política externa e a proteção de cidadãos brasileiros no exterior.

Os candidatos aprovados deverão cursar o Curso de Formação do Instituto Rio Branco, etapa obrigatória para a confirmação no cargo de Terceiro Secretário.

Estrutura do concurso

O concurso será realizado em duas fases, ambas organizadas pelo Cebraspe.

A primeira fase consiste em uma prova objetiva com 240 itens do tipo “certo ou errado”.

O teste abrange disciplinas como Língua Portuguesa, História do Brasil e Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação ocorrerá em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.

Já a segunda fase será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, contemplando as mesmas disciplinas da etapa anterior, além de um idioma adicional, escolhido no ato da inscrição entre Espanhol ou Francês.

Requisitos e inscrições

Para concorrer, é necessário ser brasileiro nato, ter 18 anos ou mais, possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.

As inscrições estarão abertas de 4 a 25 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do portal da Cebraspe, com taxa de R$ 229,00.

Vagas e ações afirmativas

Das 60 vagas ofertadas, a distribuição prevê:

39 vagas para ampla concorrência;



3 para pessoas com deficiência;



15 para candidatos negros (pretos e pardos);



2 para indígenas;



1 para quilombolas.

O edital também prevê a convocação adicional de até 126 mulheres para a segunda fase, como medida para promover maior equilíbrio de gênero na carreira diplomática.

Serviço - Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026)