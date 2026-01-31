Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões reúne fantasias e público diverso

Foto: FCO FONTENELE ￼BLOCO Luxo da Aldeia foi a atração da noite

Três crianças brincavam na frente do palco, ora de futebol, ora de um vôlei improvisado, 10 minutos antes da programação de Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões iniciar na noite desta sexta-feira, 30. Quando erravam a mira e a bola saía do controle, algum folião perdido chutava o objeto de volta, e o jogo recomeçava.

É a chegada do Bloco Luxo da Aldeia, responsável pela apresentação no polo carnavalesco às 19 horas, que de súbito muda o cenário: somem as crianças, entram os adultos, trajando fantasias que variam do simples adereço na cabeça às vestimentas elaboradas.

“Nós temos um grupo que está chegando, são as ‘Minas Fantasiosas’. A gente elabora, desde o meio do ano, as fantasias que vamos sair no Pré e no Carnaval. Essa é uma fantasia que a gente está de abelha e de flor”, diz a professora Alana Freire, 40, antes de completar o tema, em tom musical: “Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor…”

Alana Freire (esq.) e Aline Mendes (dir.), com amigo vestido de flor, no centro Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

Ao lado de mais dois amigos, entre eles a escritora Aline Mendes, 42, o trio explica que, apesar da produção anual de fantasias, a escolhida da noite era uma repetição do Carnaval passado — “Até porque fazer mil fantasias todo ano não dá certo”.

O costume surgiu ainda na faculdade, limitando-se às tiaras personalizadas. Aos poucos, a evolução passou a abarcar a fantasia completa e, em 2015, Aline chegou para completar o grupo de foliões, que mantém em segredo os próximos trajes a serem usados.

Em um breve intervalo do show, a Corte Momina 2026 sobiu ao palco, apresentando ao público o Rei Momo, a Rainha e a Princesa do Carnaval de Fortaleza. O escolhido para viver o soberano carnavalesco é Francisco Rafael do Nascimento Rodrigues, enquanto Amanda Camelo Martins representa a monarca. A realeza fica completa com Karolina Letícia de Araújo Batista.

A aproximação das 20 horas fez o público continuar a se expandir. Passar entre os foliões é impossível sem um “com licença” murmurado instintivamente ou — na presença do som alto — gestos que possam representar o mesmo pedido.

É por volta desse horário que Regina Brito, 70, chega acompanhada das amigas. “Foi Carnaval, eu estou dentro. Ah, minha filha, eu não perco. Pode ter a idade que eu tenha… 70 anos, o que é que tem? É aí que eu brinco”, celebra a aposentada.

A tiara que está usando (“Musa do Verão”) é um adereço comprado especialmente para a folia. “Em casa, eu estava com meu filho, e disse: ‘Preciso ir renovar meus adereços’. E ele foi comigo. Aí já me enfeitei toda, já comprei tudo novo”.

Regina Brito com sua tiara "Musa do Verão" Crédito: Penélope Menezes/O POVO

Além dos adereços, o barulho dos leques antecipa a chegada do vendedor Alexandre Sousa, 45, que trabalha no Pré e no Carnaval desde 2020. A entrevista mal havia começado quando precisou ser pausada — um cliente queria saber o valor dos produtos.

Com bom-humor, Alexandre brinca que a repórter “deu sorte” e manda um recado aos futuros fregueses: “Vou passar um pouco da minha programação. Hoje, sexta-feira, eu estou no Mercado. Amanhã, estarei na Praia de Iracema e domingo, no Raimundo do Queijo”.

O preço dos leques, explica o comerciante, varia de R$ 25 a R$ 30, com o modelo de glitter alcançando o maior valor. “Mas conversando, pechinchando, a gente faz um descontinho camarada para os foliões aqui”.