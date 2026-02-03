Logo O POVO+
Aeroporto de Juazeiro do Norte registra 502 mil passageiros em 2025
Aeroporto de Juazeiro do Norte registra 502 mil passageiros em 2025

Os meses de setembro a dezembro marcou o avanço na movimentação de viajantes em 2025 do aeroporto, com soma de 186.833 passageiros, saiba mais
Os dados são do levantamento realizado pela Aena, administradora do aeroporto de Juazeiro do Norte (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Resumo

O Aeroporto de Juazeiro do Norte encerrou o ano de 2025 com um total de 502.525 passageiros, consolidando um período de forte avanço
O terceiro quadrimestre foi o de maior movimentação, apresentando um crescimento de 16,2% ante igual período do ano anterior
Segundo o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, os resultados confirmam que o Cariri vive um novo ciclo de fortalecimento turístico
O aumento da conectividade aérea é visto como um motor para o desenvolvimento econômico regional e para a atração de novos visitantes
Um ponto central dessa expansão foi o início das operações da Latam em 2025, ligando Juazeiro do Norte diretamente a Fortaleza.

O Aeroporto de Juazeiro do Norte registrou um total de 502.525 passageiros, de acordo com dados da Aena Brasil, consolidando 2025 como um ano de forte avanço na movimentação de viajantes.

O terceiro quadrimestre (setembro a dezembro) registrou os maiores números do período anual. Somou 186.833 passageiros, representando um crescimento de 16,2% em relação a igual período do ano anterior.

Fortalecimento do voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza

Para o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, os números confirmam que o Cariri vive um novo ciclo de fortalecimento do turismo.

“O aumento da conectividade aérea, especialmente com o voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, amplia o acesso ao interior do estado, atrai novos visitantes e impulsiona o desenvolvimento econômico da região e de todo o Ceará”, destacou o secretário.

Em 2025, a conectividade aérea da região deu início à operação do voo da Latam ligando o Município à Capital.

Este movimento consolidou a integração do Cariri com Fortaleza e ampliou o acesso dos turistas ao interior do Ceará.

