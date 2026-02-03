Aeroporto de Juazeiro do Norte registra 502 mil passageiros em 2025

Resumo
O Aeroporto de Juazeiro do Norte registrou um total de 502.525 passageiros, de acordo com dados da Aena Brasil, consolidando 2025 como um ano de forte avanço na movimentação de viajantes.
O terceiro quadrimestre (setembro a dezembro) registrou os maiores números do período anual. Somou 186.833 passageiros, representando um crescimento de 16,2% em relação a igual período do ano anterior.
Para o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, os números confirmam que o Cariri vive um novo ciclo de fortalecimento do turismo.
“O aumento da conectividade aérea, especialmente com o voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, amplia o acesso ao interior do estado, atrai novos visitantes e impulsiona o desenvolvimento econômico da região e de todo o Ceará”, destacou o secretário.
Em 2025, a conectividade aérea da região deu início à operação do voo da Latam ligando o Município à Capital.
Este movimento consolidou a integração do Cariri com Fortaleza e ampliou o acesso dos turistas ao interior do Ceará.