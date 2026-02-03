O POVO é o primeiro jornal do Ceará a estar entre os dez brasileiros mais premiados da história

Foto: FERNANDA BARROS ￼PROFISSIONAIS da Redação do O POVO

O Grupo de Comunicação O POVO é o primeiro jornal do Ceará a estar entre os dez veículos brasileiros mais premiados da história, ocupando a décima posição do ranking +Premiados da Imprensa Brasileira, da Jornalistas Editora Ltda. Já a plataforma O POVO+ figura como a mais premiada do Nordeste em 2025.

Divulgados nesta segunda-feira, 2, os resultados mostram a TV Globo liderando no ranking histórico de prêmios, com 542, seguida por Folha de S. Paulo (311), O Globo (280), Zero Hora (396) e O Estado de S. Paulo (261). O POVO surge em 10° com 128 premiações contabilizadas e como uma novidade na listagem do Top 10.

Dez veículos brasileiros mais premiados da história:

TV Globo (542)

Folha de S. Paulo (311)

O Globo (280)

Zero Hora (396)

O Estado de S. Paulo (261)

Correio Braziliense (179)

Rádio Gaúcha (233)

Jornal do Commercio (137)

Record TV (155)

O POVO (128)



O POVO+, plataforma do veículo cearense, também se destaca nas colocações publicadas, aparecendo como o meio de comunicação mais premiado do Nordeste e o sexto do Brasil em 2025.

Para Erick Guimarães, diretor de Jornalismo do O POVO, o desempenho do grupo jornalístico é "motivo de muita alegria". Ele analisa classificações como um "reconhecimento" da qualidade e da seriedade do trabalho que vem sendo executado e um impulso ao centenário do Jornal, a ser completado em 2028.

"Vamos continuar trabalhando nessa linha, apostando forte na reportagem, no jornalismo que modifica a vida das pessoas, que traz informação nova, informação exclusiva e principalmente uma informação com profundidade, que é algo tão importante nos nossos dias", diz.

Sobre a liderança no Nordeste, a diretora de Jornalismo do O POVO, Ana Naddaf, frisa que a região vive um "deserto de notícias", com ausência de cobertura jornalística local ativa em alguns municipíos.

"Mais do que nunca, fazer jornalismo é um trabalho de persistência. Persistir em contar histórias que muitos não querem que sejam contadas, mas também perseverar em contar boas histórias, que emocionam e inspiram. Persistir em manter a credibilidade e a ética do que produzimos. Estar entre os veículos mais premiados no Brasil — e O POVO ser líder no Nordeste — é a prova de que continuamos nesta busca, nesta persistência, pelas boas práticas do fazer jornalístico", pontua.

Já a editora chefe do O POVO+, Fátima Sudário, diz ficar feliz com a perfomance da plataforma, que tem se destacado com reportagens originais sobre diversos segmentos, além de colunas, séries e documentários produzidos, citando que a mesma deu "um salto" positivo quanto ao seu reconhecimento.

"No ano anterior, aparecemos como 22° mais premiado nacionalmente e 2° do Nordeste. É importante porque nesses tempos onde a síntese e a velocidade dominam o processo da informação, o jornalismo aprofundado, investigativo, interativo tem o seu espaço. Há quem queira, e deseje, esse conteúdo", frisa.

Jornalistas mais premiados

No ranking histórico de jornalistas, Demitri Túlio e Cláudio Ribeiro, do O POVO, surgem, respectivamente, em primeiro e segundo lugar entre os mais premiados do Nordeste. Eles integram ainda os 14 profissionais do veículo cearense que ficaram entre os 58 mais premiados da Região em 2025.

"É muito bom ser parte desse ranking, que é de respeito por quem faz o levantamento e por quem está nele. São profissionais que valorizam o jornalismo sério, comprometido e relevante [...] As melhores marcas são as histórias que contamos e revelamos. Os prêmios são aferições, mas devem ser tratados como consequência, não como fim. Vale muito se manter nesse pódio, dá um valor significativo ao que estamos fazendo no dia a dia", diz Cláudio, que é da editoria de Cidades.

Ainda no ranking dos mais premiados do ano passado está Karyne Lane, do O POVO+, que figura em 9° lugar. “Estar nessa lista é um reconhecimento muito significativo que me atravessa como resultado de um trabalho feito em equipe, com qualidade, rigor e, sobretudo, amor pelo jornalismo”, pontua.

Mateus Mota, também do O POVO+, aparece em 14° lugar. "O reconhecimento entre os pares é sempre uma alegria. Significa que o nosso trabalho tem cumprido o seu papel social, o que vale muito em uma época em que a desinformação é tão recompensada pelos algoritmos. O jornalismo que nós fazemos e aprendemos a fazer todos dias no Grupo de Comunicação O POVO tem sido referência há quase um século, então é muito gratificante ser parte dessa história e poder contribuir com trabalhos de impacto social", diz.

