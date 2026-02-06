Ceará tem redução de 42,3% nos roubos em janeiro de 2026

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Redução de roubos no Ceará foi de 42,3% durante o mês de janeiro de 2026

Contabilizando 1.358 ocorrências em janeiro de 2026 relativas a Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que englobam todos os tipos de roubo, excetuando o latrocínio, o Ceará apresentou diminuição de 42,3% nos casos. O resultado se compara ao mesmo período em 2025, com 2.355 registros.

O levantamento da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também ressaltou que a porcentagem é a menor de toda a série histórica. A quantidade leva em conta o Ceará, Fortaleza, a Região Metropolitana (RMF) e o Interior Sul.

A maior redução percentual está na RMF, que registrou 206 ocorrências, comparadas aos 427 casos de janeiro do ano passado. A diferença é equivalente a 51,8% e supera a redução de 41,6% da Capital (917 registros em janeiro de 2026 e 1.569 no mesmo período de 2025).

“O aumento dos efetivos das nossas Forças de Segurança, que possibilitaram um reforço no policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar e nas investigações conduzidas pela Polícia Civil, tem impacto direto na redução de crimes contra o patrimônio”, relatou o secretário da SSPDS, Roberto Sá.

O Interior Norte do Estado indicou sua redução mais acentuada: 19%. Enquanto 121 roubos foram relatados em janeiro de 2025, foram 98 ocorrências registradas em 2026. Já no Interior Sul, a diminuição foi de 40,5% (78 ocorrências em janeiro de 2026, em relação a 131 casos em janeiro de 2025).

Furtos também registraram redução de ocorrências em janeiro de 2026

O balanço ainda apontou um decréscimo em furtos de 3,9% em Fortaleza. O período registrado neste ano corresponde a 2.745 ocorrências, comparado a 2.857 casos no ano anterior.

No Estado, a redução é maior e equivale a 6% (4.227 procedimentos, contra 4.496 no mesmo mês de 2025). Já na Região Metropolitana, a porcentagem é próxima da Capital, com 3,4% (de 524 para 506 casos).

Os furtos no Interior Norte também apresentaram maior redução, com queda de 24,7%. Os casos passaram de 304 para 229 em janeiro de 2026. Por outro lado, o Interior Sul apontou uma contração de 6,2% (410 ocorrências, contra 437 registros em 2025).

