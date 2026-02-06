Líder do PCC que planejou matar Moro deve ser transferido para presídio de segurança máxima

Foto: divulgação/PMCE ￼EL CID foi preso nas proximidades de um condomínio de luxo no Eusébio

Apontado como o "caixa" e mentor logístico da célula de elite da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que planejou sequestrar o senador Sergio Moro, Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, o "El Cid", foi capturado nas proximidades de um condomínio de luxo no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, na quarta-feira, 4.

O criminoso está sob custódia na Superintendência da Polícia Federal e deve ser transferido para uma penitenciária federal de segurança máxima, onde entrará no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

A operação de captura começou no município de Iguatu, no Centro-Sul cearense. O auto de prisão obtido pelo O POVO, registra que a esposa do criminoso, Maria Margarida Silva de Santana, tentava se deslocar pelo interior quando foi parada em uma barreira policial.

A descoberta da identidade falsa de Maria Margarida permitiu à Inteligência da Polícia Militar (Asint) cruzar dados e localizar o endereço da família no Eusébio, desencadeando a operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) que prenderia "El Cid" horas depois.

Sidney é uma das cabeças da "Sintonia Restrita", um setor compartimentado dentro do Primeiro Comando da Capital (PCC) criado exclusivamente para missões de alto risco, como resgate de líderes e assassinatos de autoridades.

El Cid escolheu Ceará para se esconder

Foragido da Justiça de São Paulo desde setembro de 2022, o criminoso escolheu o Ceará para se esconder, vivendo uma vida de luxo discreto em condomínios fechados para não levantar suspeitas.

As investigações apontam que a função do foragido na facção era de financiamento e logística, pois era ele quem providenciava carros blindados, aluguéis de esconderijos e armamento pesado para as ações terroristas do grupo.

"El Cid" ficou conhecido após a Operação Sequaz, da Polícia Federal, em março de 2023. As investigações apontaram que ele foi um dos mentores do plano para sequestrar e assassinar o ex-juiz Sergio Moro e o promotor Lincoln Gakiya.

A prisão dele no Ceará é considerada estratégica porque Sidney é um "arquivo vivo". Em 2024, outros dois líderes desse mesmo plano, Janeferson Mariano, o "Nefo" e Reginaldo de Sousa, "Rê", foram assassinados dentro da Penitenciária de Presidente Venceslau (SP) a mando da própria facção, numa "queima de arquivo".

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), utilizou as redes sociais para parabenizar as forças de segurança, destacando a eficiência da inteligência local. "O chefe de uma célula criminosa de atuação nacional não teve vida fácil ao tentar se esconder aqui. Nossas forças de segurança mostraram, mais uma vez, que o Ceará não é refúgio para o crime organizado", afirmou o governador.

O senador Sergio Moro (União-PR), alvo direto do criminoso, também se manifestou sobre a captura. "Mais um que se vai. Ótimo. Os criminosos sabem quem trabalhou duro contra eles e quem continua trabalhando para que a lei seja cumprida", declarou Moro.