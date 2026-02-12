Conselho de Leitores do O POVO realiza 1ª reunião mensal de 2026

Foto: JoaoFilho Tavares ￼REUNIÃO do Conselho Consultivo de Leitores do O POVO foi realizada ontem, 11

Vinte e oito anos depois de seu estabelecimento, em 1998, o Conselho Consultivo de Leitores do Grupo de Comunicação O POVO retorna para mais um ano de atividades nesta quarta-feira, 11, com 12 membros atuantes, incluindo três participantes reconduzidos.

A solenidade no Espaço O POVO de Cultura e Arte, localizado na avenida Aguanambi, em Fortaleza, contou com a presença do ombudsman João Marcelo Sena, responsável pela coordenação da iniciativa. Na ocasião, a diretora-executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, também representou a atuação do jornal.

"O Conselho tem como premissa ser formado por um grupo de pessoas muito diverso, muito plural, com visões muito diferentes de mundo, origens e áreas de atuação muito diversas. Então, a gente promove esse debate sempre e estimula o contraditório, as concordâncias e discordâncias dentro do Conselho de Leitores", diz o ombudsman. "E isso por si só é um incremento muito importante para análise crítica daquilo que o jornal produz", completa.

Os conselheiros são indicados pela própria Redação, com um mandato estipulado de um ano e possibilidade de recondução. Os representantes devem avaliar a cobertura editorial em reuniões mensais, além de observações diárias por meio de plataforma de mensagem.

"Muitas vezes a redação, os jornalistas, acabam ficando meio ensimesmados, conversando só entre si, e não se abrem tanto para o que o leitor pensa, para como o leitor recebe o material produzido", acrescenta João Marcelo. "Acho que tanto o Conselho de Leitores, como a própria função de ombudsman, são instrumentos, são dispositivos que ajudam a redação a entender melhor como o leitor está recebendo, avaliando e criticando o conteúdo produzido".

Conselho Consultivo de Leitores: experiências sobre a atuação

Reconduzida para mais um ano de atuação, a conselheira Veranice Franco relata que sua experiência inicial foi um “desafio particular”. A profissional é doutoranda em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), com mestrado em Políticas Públicas e graduação em Pedagogia pela mesma Universidade.

“Eu tinha, há muito tempo, desistido de ler jornal. E aí eu comecei a ler O POVO com um outro olhar, com um olhar mais crítico, mais cuidadoso, mais voltado para a avaliação do que estava sendo escrito”, explica. “Isso foi um exercício durante o ano de 2025 que eu espero melhorar em 2026”.

As reuniões a cada mês, reunindo o grupo de conselheiros, são descritas por Franco como “produtivas”, incluindo um destaque à experiência de interagir com profissionais de outras áreas e proposições diversas.

“O que era muito interessante era a apresentação dos editores. Cada mês a gente tinha um editor que se apresentava, falava como fazia a edição de cada área do jornal. E isso foi muito esclarecedor”, completa.

Já Camila Holanda, doutora em Sociologia e integrante do corpo docente da Uece, chega ao Conselho para o seu primeiro mandato.

“Como eu estou na minha primeira experiência, tenho curiosidade de saber como é que vai ser, como é que a gente vai contribuir. Mas eu quero contribuir nesse sentido do jornal ter uma pauta diversa, que tenha uma pauta inclusiva também, que possa chegar a outras pessoas que talvez não tenham o hábito de ainda ler jornal”, reflete.

Conselho Consultivo de Leitores: veja lista dos participantes

Confira os doze conselheiros que fazem parte do Conselho Consultivo de Leitores do O POVO em 2026.

1. Assis Cavalcante Jr.

É empresário varejista, formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Federal do Ceará (UFC. Atua também como professor universitário e mentor de gestores.

2. Bruno Andrade

Natural de Fortaleza, atua há 10 anos como taxista na Capital. Antes, atuou com Biblioteconomia no Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Tem interesse em ingressar nos estudos e na atuação na área da Psicologia

3. Camila Holanda Marinho

É doutora em Sociologia e integra o corpo docente da Uece, atuando na área de Teoria Sociológica. Fez pesquisa recente sobre as Mães do Curió. Atualmente está como vice-coordenadora das políticas públicas da Uece

4. Caroline Câmara Benevides

Arquiteta, urbanista e servidora pública de Fortaleza, atuando como fiscal municipal e ex-coordenadora na Seuma. Integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) para o triênio 2024–2026, exerce a função de Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional (2024-).

5. Elione de Sousa

Educador físico, paratleta multiesportista cearense, vice-campeão mundial de Canoagem Paralímpica na Croácia em 2024. Eleito paratleta do ano no esporte cearense em 2024

6. Flávia Sampaio

Indígena do povo anacé, cursista do programa Kuntari Katu, que preparou diplomatas indígenas em espaços nacionais e internacionais de negociação climática. Participou da COP 30 ano passado, em Belém, e da etapa preparatória técnica em Bonn (Alemanha)

7. Magda Almeida

Médica formada pela UFC, com atuação em Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). É especialista em educação para profissionais da saúde. Foi professora adjunta do Departamento de Saúde Comunitária da UFC e diretora de Medicina Rural da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.

É mestre em Saúde Pública pela UFC e doutora em Ciências Médicas pela Unicamp. Na Secretaria da Saúde do Ceará, foi coordenadora de Políticas e Atenção à Saúde e secretária executiva de Vigilância e Regulação.

8. Nestor Santiago (recondução)

Advogado criminalista graduado pela UFMG. Professor titular da Unifor, pesquisador coordenador do Laboratório de Ciências Criminais (Lacrim-Unifor) e professor do curso de Direito da UFC

9. Raquel Machado

É professora da Faculdade de Direito da UFC, coordenadora acadêmica da Transparência Eleitoral Brasileira, membro Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar (Parla).

Ela é doutora em direito pela USP, fez pós-doutorado na Universidade de Economia de Viena e foi professora visitante na Universidade de Paris Descartes (França) e na Universidade de Firenze (Itália).

10. Talles Azigon

Poeta, produtor cultural, contador de histórias e editor. Criador da Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária, Criador da Editora Substânsia e da Agência Periferia em Pauta.

11. Tiago Diógenes (recondução)

CEO da Menu Brands, marca cearense referência no setor e delivery com 12 marcas próprias e quatro unidades

12. Veranice Franco (recondução)

Doutoranda em Educação pela Uece, com mestrado em Políticas Públicas e graduação em Pedagogia pela mesma Universidade. Professora da Rede Pública Municipal de Fortaleza nas séries iniciais do Ensino Fundamental.