Carnaval do Recife: homenagem a Lenine e show do João Gomes lotam Marco Zero no 1° dia

Foto: Miguel Araujo ￼LENINE foi o homenageado de ontem, 12, no Carnaval de Recife

Foi difícil encontrar um espaço vazio. Na frente ou atrás, à direita ou à esquerda, o que se viu na Praça do Marco Zero, no Recife, foi uma multidão de foliões em noite de reverência a artistas pernambucanos.

No primeiro dia de programação oficial do Carnaval do Recife 2026, o destaque foi para o próprio estado de Pernambuco, desde o show do Lenine - um dos homenageados da noite - à potência da apresentação “Dominguinho”, com João Gomes, Jotapê e Mestrinho.

Com o tema “Carnaval do Futuro”, o Carnaval do Recife teve como primeiras atrações do Marco Zero na quinta-feira, 12, o encontro de nações de maracatu de baque virado no show Tumaraca.

Depois, entrou em cena Lenine, um dos homenageados deste ano. Em mais de duas horas de show, ressaltou suas raízes e reverenciou outros artistas pernambucanos, como Capiba e Geraldo Azevedo.

“É muito bom estar aqui hoje sendo homenageado e podendo estender essa homenagem aos criadores pernambucanos, as pessoas que me formaram”, celebrou no palco o artista.

O show cantou também com participações especiais de Anavitória, Os Garotin, Bongar, Maestro Spok e Lula Queiroga. A atmosfera estava eletrizada pelas performances e pelo que viria a seguir.

Quando subiram ao palco João Gomes, Jota Pê e Mestrinho, o público foi ao delírio. Eles levaram ao Marco Zero o show Dominguinho, vencedor do Grammy Latino 2025, e observaram multidão cantar a plenos pulmões as suas músicas.

A noite foi encerrada com o brega de Priscila Senna, que também agitou a multidão. Prefeito do Recife, João Campos destacou em coletiva de imprensa a homenagem a Lenine e quis ressaltar como há muitos artistas pernambucanos na programação do Carnaval - contribuindo, assim, para a valorização do que é feito no estado nordestino.

"Há diversas linguagens culturais e predominância de artistas da terra. Hoje mesmo temos atrações importantes, como Lenine, homenageado do Carnaval, e João Gomes, em apresentação com Jotapê e Mestrinho. O que faz sucesso hoje no Brasil está aqui ou quer se apresentar aqui", argumentou.

Na entrevista coletiva, falou também sobre a expectativa da visita do presidente Lula (PT): "Ele virá ao Galo da Madrugada, depois segue para Salvador e para uma homenagem no Rio de Janeiro. Tenho certeza que será muito bem-vindo pelo povo de Pernambuco e do Recife. Estarei com ele na sexta-feira e no sábado".

A programação do Carnaval do Recife segue até terça-feira, 17. O POVO acompanha in loco a convite da Prefeitura do Recife.

*O repórter viajou a convite da Prefeitura de Recife