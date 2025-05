"Quero estar na CPMI e, se houver espaço para uma atuação maior, sinto-me preparada e com sangue nos olhos para fazer isso. Precisamos de uma atuação independente, doa a quem doer"

Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP), colocando-se à disposição do partido e do governo para assumir posto estratégico numa investigação parlamentar sobre o escândalo no INSS

"Nem eu concordo com tudo que o Supremo decide. Muitas vezes eu sou voto vencido"

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, ressaltando que a Corte também lida com divergências entre os próprios ministros

"A gente ia com muita vontade, ia empurrar meio mundo de gente, pô, matar meio mundo de gente. Não ia estar nem aí"

Wladimir Soares, agente da Polícia Federal que está preso e é investigado por participação na trama golpista, em trecho resgatado de uma conversa dele com um amigo no começo de 2023

"Eu não

sobreviveria na cadeia"



Carla Zambelli, deputada federal (PL-SP), reagindo à condenação de 10 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter invadido o sistema do CNJ para incluir uma decisão falsa que previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes