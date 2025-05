"Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível à qualquer cidadão comum"

Janja, primeira-dama, ao falar sobre quebra de protocolo durante viagem à China que lhe valeu críticas, inclusive de dentro do governo

"As falas expostas nas entrevistas qualificam a requerente com termos ofensivos e depreciativos, inclusive com conotação de gênero"

Priscila Faria da Silva, juíza da 12ª Vara Cível de Brasília, em trecho da sentença na qual condenou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) a pagar indenização de R$ 52 mil à prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), por ofensas durante entrevista em 2024

"Ou o Senhor falseou a verdade para a polícia, ou está falseando a verdade aqui"

Alexandre de Moraes, advertindo ao ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, sobre contradição entre seu depoimento ao STF e o que dissera na Polícia Federal

"O almirante Garnier não estava na mesma sintonia, na mesma postura que o general Freire Gomes. Em uma dessas reuniões, chegou a um ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente"

Carlos de Almeida Baptista Junior, ex-comandante da Aeronáutica, ao falar sobre planos para golpe de Estado em 2022