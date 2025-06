"Saio mantendo respeito e gratidão"

Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ao anunciar sua decisão de deixar o PDT. A tendência é de que se filie ao União Progressista (fruto da fusão entre União Brasil e PP) e seja candidato ao governo do Ceará em 2026

"Parece muito mais um ato político do que um ato técnico"

Doutor Cabeto, ex-secretário estadual de Saúde na gestão Camilo Santana, criticando a decisão de transferir o Hospital e Maternidade José Martiniano para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"Eu torço muito para que o Ciro cumpra a tarefa dele, que é atuar na política nacional"

Cid Gomes (PSB), senador, admitindo sua torcida pessoal para que o irmão, Ciro, que tem o nome especulado como possível candidato da oposição ao governo do Ceará, opte por disputar a presidência da República mais uma vez

"Ciro Gomes escolheu ser aliado prioritário do bolsonarismo"

Elmano de Freitas (PT), governador, criticando, ao participar do Canal Livre, na Band, o ex-aliado pela aproximação com seus opositores de direita no Ceará.

"É o melhor time do mundo. Não sou eu quem diz isso, são as cinco estrelas na camisa"

Carlo Ancelotti, italiano que se tornou o primeiro estrangeiro acompanhar a seleção brasileira de futebol, na primeira coletiva depois de assumir oficialmente o cargo

"Vou terminar (a entrevista coletiva) com essa: a camisa da seleção brasileira é verde e amarela!"

Samir Xaud, novo presidente da CBF, em sua primeira entrevista coletiva depois de eleito, referindo-se à especulação de que haveria um modelo de uniforme do selecionado em cor vermelha sob estudo na fornecedora de material

"Estou falando com a ministra e não com a mulher, porque a mulher merece respeito, a ministra, não"

Plínio Valério (....), senador por Amazonas, dirigindo-se à ministra Marina Silva durante audiência na Comissão de Infraestrutura

"Como eu fui convidada como ministra, ou ele me pede desculpas ou eu vou me retirar. Se, como ministra, ele não me respeita, vou me retirar"

Marina Silva, reagindo a Pl[ínio Valério, mas também a Marcos Rogério (PL-RO), presidente da Comissão, que, em meio a discussão, sugeriu à ministra que se pusesse "no seu lugar"

"Cadê os MC's da cena? Todos os artistas que adoram pedir uma moralzinha no off? Cadê?"

Vivi Noronha, mulher do MC Poze do Rodo, reclamando solidariedade dos artistas ao marido pela prisão dele, acusado de vínculo com o Comando Vermelho

"Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer"

Presidente Lula, quando participava, na Paraíba, da entrega do 1º trecho do Ramal do Apodi, no plano de transposição do Rio São Francisco

"Se for missão dada pelo meu pai, vou cumprir"

Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado do PL, em entrevista à revista Veja, admitindo uma candidatura à presidência da República em 2026.

"Não foi ela que terminou o casamento"

Zé Felipe, cantor, pedindo aos fãs que parem de atacar nas redes sociais sua ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca. Os dois terminaram o casamento recentemente