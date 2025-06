"Tem que ser mais originais as perguntas"

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, irritado com as perguntas em coletiva após mais uma derrota do clube na Séria A, contra o Santos

"Nem eu consigo acreditar"

Vishwashkumar Ramesh, de 40 anos, único sobrevivente do acidente com o Boeing que caiu com 242 pessoas a bordo na cidade indiana de Ahmedabad

"Direita civilizada é um unicórnio que ninguém nunca viu"

Vladimir Safatle, professor de filosofia da USP, que está lançando nova versão do livro 'A Esquerda que Não Teme Dizer seu Nome'

"Vamos juntos, com trabalho, paixão e o sonho de conquistar mais uma Copa. Vamos, Brasil!"

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, após vitória sobre o Paraguai que classificou para a fase final da Copa do Mundo que será disputada em 2026

"Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada. Isso não é golpe"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, na 1ª turma do STF

"Claro que é uma brincadeira, mas mostra a tranquilidade, a convicção. O presidente estava muito à vontade"

Carmelo Neto, deputado estadual e presidente do PL no Ceará, sobre o convite de Bolsonaro para Alexandre de Moraes ser seu vice em 2026. Acontece que ele (Bolsonaro) está inelegível

"Declino"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, ao tomar depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ouvir dele, em tom de brincadeira, um convite para ser seu vice numa hipotética chapa presidencial para 2026

"É um covardão. Ele estava com os lábios secos, estava quase se borrando. É muito fácil ser corajoso dentro de casa, falando mal dos outros"

Presidente Lula, durante discurso em Minas Gerais, referindo-se ao ex-presidente e fazendo uma leitura de seu comportamento ao depor no STF

"Temos que ter biblioteca em todo lugar que tem gente"

Bel Santos Mayer, educadora em entrevista às Páginas Azuis, do O POVO

"PT sempre foi oposição a mim"

Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza e pré-candidato apo governo do Ceará, prestes a se filiar ao União Brasil

"Eu acho que já é um reflexo, não é?"

Sargento Reginauro (União Brasil), deputado estadual, atribuindo às movimentações da oposição a agenda que passou a ser cumprida pelas forças governistas

"Já recuei outras

vezes a pedido de

Cid e Camilo"

José Guimarães (PT), deputado federal, adiantando que seu nome continua colocado como pré-candidato ao Senado