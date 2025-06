"Ressignificar esse espaço, que por tantos anos abrigou o antigo Mausoléu Castelo Branco, e agora destiná-lo à arte, à memória e à experimentação é um gesto político e simbólico"

Luisa Cela, secretária de Cultura, sobre a transformação do antigo Mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, no Palácio da Abolição, na Galeria da Liberdade, memorial que contará a luta pelo fim da escravidão no Ceará

"As urnas de 2024 consolidaram o PSD como a terceira força política no estado, atrás de PT e PSB"

Domingos Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e presidente do PSD no Ceará, avaliando que seu partido saiu forte do processo eleitoral do ano passado e, no momento certo, discutirá sua posição dentro da chapa majoritária de 2026 da aliança governista

"Comum acordo. Sem brigas, ranhuras ou desgastes. Apenas ficou decidido que é o melhor para o momento. Assumirei em agosto"

André Fernandes, deputado federal, confirmando ao O POVO que assumirá a presidência do PL no Ceará

"Esse acordo não nos envolve. Estamos livres, e vamos aguardar mais na frente para definições de futuro partidário (dos deputados)"

Cláudio Pinho, deputado estadual do PDT, admitindo a tendência da executiva estadual fechar apoio como governo de Elmano de Freitas, mas adiantando que a bancada seguirá na oposição

"Faria o mesmo"

Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, elogiando a decisão tomada pelo sucessor, Gabriel Galípolo, de aumentar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros no Brasil, que chega a 15%

"Talvez eu faça, talvez não"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sendo evasivo quanto às possibilidades de entrar na guerra no Oriente Médio e, para defender Israel, atacar o Irã

"Nossos inimigos devem saber que não podem chegar a uma solução com ataques militares contra nós e não serão capazes de impor sua vontade ao povo iraniano"

Abbas Araghchi, ministro das Relações Internacionais do Irã, após acirramento da crise com Israel.

"Em tempos estranhos, a constância desse benefício institucional é da maior valia"

Marco Aurélio Mello,

ex-ministro do STF, ao justificar seu pedido, aceito pela unanimidade da atual composição, para que ministros aposentados da Corte tenham direito a segurança institucional vitalícia

"Imagina ter que confiar nessa gente pra defender a nação. São uma mistura de Loucademia de Polícia com Dedé e o Comando Trapalhão. Uma vergonha para o Brasil"

Gregório Duvivier, humorista, ao saber que seu nome constava em relação de pessoas investigadas pela Abin Paralela que funcionou durante o governo Bolsonaro

"Aconteceu comigo. Eu sei que aconteceu. Tenho provas"

Gabriela Duarte, atriz, dizendo já ter ganho salário menor que o de um colega homem, mesmo desempenhando papel semelhante ao dele

"Ele estava

sofrendo muito"

Rosamaria Murtinho, atriz, ao falar sobre os últimos dias do amigo Francisco Cuoco, astro da TV brasileira que morreu na quinta-feira, aos 91 anos

"Obrigada Deus! Obrigada Jesus!"

Mariana Rios, atriz, anunciando em suas redes sociais que está grávida, aos 40 anos, após longa batalha ao lado do marido, devido a uma incompatibilidade genética entre eles