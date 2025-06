"Para nós a missão não está completa, porque o corredor humanitário de Gaza ainda não foi criado; as pessoas ainda estão morrendo de fome, então a gente ainda precisa ir"

Tiago Ávila, ativista brasileiro que participava da flotilha que tentava criar um corredor humanitário na Faixa de Gaza. A embarcação foi barrada pelo Exército de Israel e ele deportado para o Brasil

"Você se foi fazendo o que mais gostava e isso conforta um pouco o nosso coração"

Manoel Marins, pai de Juliana Marins, brasileira morta após cair em vulcão na Indonésia, gerando comoção nacional pelo resgate do corpo

"Determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil"

Lula, sobre translado do corpo de Juliana Marins. O governo havia anunciado, inicialmente, que estava impedido legalmente de custear a operação

"Tem uns processos correndo, nem ligo mais. Só que meu celular continua apreendido pelo Alexandre de Moraes, perdi um monte de contatos"

Sérgio Reis, astro da música sertaneja, ex-deputado federal bolsonarista, que está celebrando 85 anos e diz ter-se afastado da política porque não quer mais briga com ninguém

"Vai pesar para todo mundo. Vai faltar recurso para a Saúde, para a Educação, para o Minha Casa, Minha Vida. Não sei se o Congresso quer isso"

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, advertindo que a decisão do Congresso de derrubar decreto que aumentava o IOF pode impor medidas econômicas que afetarão vários setores

"Não aceitarei que atribuam ao Congresso uma responsabilidade que não existe. As decisões tomadas aqui foram técnicas, transparentes e voltadas ao interesse público. Não há aumento tarifário"

Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado, num recado ao governo ao promulgar decisão do Congresso que derrubou aumento do IOF

"Meu compromisso é com quem trabalha, empreende e move a economia"

Júnior Mano (PSB), deputado federal e pré-candidato ao Senado Federal em 2026, justificando seu voto contra o governo sobre o decreto do IOF

"Não foi a primeira ameaça de morte do vereador. Nem a segunda. Nem a terceira. Nem será a última. Esse tipo de comportamento seguirá impune"

Gabriel Aguiar (Psol), vereador, criticando a decisão do Conselho de Ética da Câmara de arquivar representação contra Inspetor Alberto, do PL, por ameaças contra Evandro Leitão durante a campanha de 2024 em Fortaleza

"Agora tá demais, de careta. O Brasil tá demais de careta"

Andréa Beltrão, atriz, ao falar sobre retrocesso, segundo sua visão, na discussão a respeito de sexo no Brasil

"Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira"

Neymar, ao anunciar renovação do contrato com o Santos até o final de 2025.

"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois estão em segredo de Justiça"

Murilo Huff, ao explicar porque pediu guarda unilateral do filho com Marília Mendonça, morta em 2021, numa disputa com a mãe da cantora

Tudo isso está levando o mundo a um caminho extremamente perigoso"

Vladmir Putin, presidente da Rússia, advertindo para o perigo da entrada dos Estados Unidos no conflito Israel x Irã. Nos últimos dias a situação parece ter-se acalmado mais