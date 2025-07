"Nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão"

Silas Malafaia, pastor e apoiador do ex‑presidente Jair Bolsonaro, ao falar para manifestantes durante ato na Avenida Paulista

"Eu vou lhe dizer, a onda hoje no Ceará é Ciro Gomes. O Ciro Gomes está muito bem posicionado"

Ozires Pontes, prefeito de Massapê e presidente da executiva regional do PSDB,que diz trabalhar pela volta de Ciro Gomes à sigla

"Jamais faria isso comigo"

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, dizendo não acreditar que Ciro Gomes pretenda mesmo deixar o partido

"Vamos ter que dar uma olhada nisso"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre possibilidade de deportar o bilionário sul-africano Elon Musk, que chegou a assessorá-lo no começo do governo e agora virou crítico da gestão

"Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos"

Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara de Deputados, queixando-se da postura do governo após as derrotas em votações no Congresso

"Nunca vou pedir PIX a vocês. Nunca. Guardem seu dinheiro para pagar seus funcionários. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado"

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando a empresários do agronegócio no lançamento do Plano Supersafra 2025/2026, criticando duramente o antecessor Jair Bolsonaro, a quem chamou de 'frouxo'

"Ladrão, faça algo pelo povo. Nos deixe em paz"

Jair Bolsonaro, respondendo ao presidente Lula através de suas redes sociais

"Não sabemos a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado. Vamos manter o diálogo e entender melhor o que se passou"

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, informando aos jornalistas que até hoje espera o retorno de Hugo Motta de uma ligação que fez para ele tentando entender o que mudou no entendimento sobre o decreto de aumento do IOF

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado"

Cristiano Ronaldo, ao lamentar a morte de Diogo Jota, seu companheiro de seleção portuguesa

"Não tenho pena nenhuma"

João Mader, ator, filho de Malu Madler e do músico Tony Belloto, em criticada manifestação nas redes sociais sobre a morte da brasileira Juliana Marins, na Indonésia. O post seria deletado diante da reação

"A senhora tem dificuldades com o agronegócio porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho"

Evair Vieira Melo (PL-ES), dirigindo-se à ministra Marina Silva, durante audiência na Câmara. De novo, foi uma reunião marcada pela confusão e o desrespeito

"Eu prefiro sofrer uma injustiça do que praticá-la. Se você pratica a injustiça, pode ter certeza que a reparação um dia virá. Isso me conforta"

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, dizendo aos deputados que depois dos constrangimentos que sofreu no Senado, antes, estava mais calma e preparada