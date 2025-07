"Eu não consigo entender, não há quem me explique, como é que uma pessoa se elege pelo PDT e pensa em ir para o PL. Essa pessoa não tem nada na cabeça. É um oportunista"

Flávio Torres, militante histórico do PDT, em entrevista às Páginas Azuis, criticando em termos duros quem foi eleito pelo partido e está em conversas para trocá-lo pelo bolsonarismo

"Vou até mandar fazer um pedestal para colocar a senhora como mais uma santa padroeira do município, porque, pela fala, é como se nunca tivesse agido também de má-fé"

Orlando Victor Bezerra Lopes (PT), vereador em Caridade, condenado a pena de 2 anos, 11 meses e 121 dias de reclusão pelo crime de violência política de gênero contra a colega Sad Lufti de Lemos Moura (PSD)

"Infelizmente o juiz que nos julgou chegou já depois das eleições, não viveu aquele momento, aquele calor que todos nós sabemos como aconteceu e que o povo iguatuense sabe muito bem como aconteceu"

Roberto Costa Filho (PSDB), prefeito de Iguatu, dizendo-se otimista com as chances de reverter, no TRE, decisão de 1ª instância que cassa seu mandato

"A lei não está sendo mudada, como é natural numa democracia, para gerar aperfeiçoamentos que levem a ganhos ambientais, econômicos e sociais. A lei está sendo decepada"

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, criticando duramente decisão da Câmara dos Deputados de aprovar texto que flexibiliza a política licenciamento ambiental no País

"Nós não podemos ter o presidente Trump esquecendo que ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e não para ser o imperador do mundo"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, em entrevista à CNN, emissora de televisão dos Estados Unidos

"Está muito mais fácil um porta-aviões chegar no lago Paranoá, se Deus quiser (vamos) chegar lá em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos"

Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal licenciado, admitindo uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil e, mais, até demonstrando que torce por ela

"A minha intuição diz que o Júnior Mano é uma pessoa do bem, que está na vida pública para servir, ajudar e naturalmente, também segundo a sua vocação, seguir em frente, fazer carreira, crescer"

Cid Gomes, senador do PSB, dizendo acreditar na boa fé do deputado Júnior Mano, seu correligionário, investigado pela Polícia Federal por suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares destinadas a prefeituras cearenses

"Respeitava muito (o senador Cid Gomes), por sinal até votava, mas não respeito mais. Porque o senhor usou a casa legislativa pra atingir uma mulher, uma viúva"

Rozário Ximenes(Republicanos),

ex-prefeita de Canindé, dirigindo-se ao senador do PSB, Cid Gomes, que, em entrevista coletiva, saira em defesa do deputado Júnior Mano (PSB) e colocara em dúvida suas denúncias contra o parlamentar

"Desculpa pelos meus erros. Eu quis sempre o melhor para o Fortaleza. Meu coração é isso, é o Pici"

Juan Pablo Vojvoda, após ser demitido como técnico do Fortaleza, onde permaneceu os últimos 4 anos e dois meses, pedindo desculpas à torcida pelos resultados dos últimos jogos

"Não venho substituir o (Juan Pablo) Vojvoda, eu venho fazer minha história"

Renato Paiva, novo treinador do Fortaleza, em sua primeira declaração logo após desembarcar na cidade

"Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos"

Chris Martin, vocalista do Coldplay, durante show em Boston. As câmeras flagraram Andy Byron, CEO da Astronomer, abraçado com uma mulher. O problema: era uma companheira de trabalho, com quem mantinha relacionamento extra-conjugal

"Muita gente chega e me diz que não entende nada de moda, mas não precisa entender. A questão é o que acontece quando você vê aquele trabalho, é sobre sentir e se emocionar"

Lino Villaventura, estilista, ao falar sobre o que gostaria que as pessoas sentissem ao visitar mostra em cartaz em Fortaleza que revisita seus 50 anos de moda