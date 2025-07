"A meu ver, é inimaginável ter-se um ex-presidente da República portando tornozeleira. Ele não é um delinquente de periculosidade maior"

Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do STF, criticando a decisão do ex-colega de Corte de impor medidas restritivas contra Jair Bolsonaro

"Quem é patriota de verdade tem que agradecer que pelo menos nós temos uma luz no fim do túnel. Está vindo agora essa providência divina de o Trump olhar pra cá e querer ajudar o Brasil"

Flávio Bolsonaro, senador do PL-RJ, apoiando, até comemorando, a sobretaxação dos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos.

"Ninguém pode dizer que o (Geraldo) Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém, e ninguém quer conversar com ele"

Presidente Lula, falando da dificuldade que o governo brasileiro enfrenta para encontrar um interlocutor nos Estados Unidos para tratar da questão das tarifas comerciais

"Outras nações podem aprender com o sucesso do Brasil no desenvolvimento de um sistema de pagamento digital. Mas os Estados Unidos, provavelmente, permanecerão presos a uma combinação de interesses pessoais e fantasias criptográficas"

Paul Krugman, economista ganhador do Prêmio Nobel de 2008, identificando o Pix como uma novidade no plano mundial em termos de sistema de pagamento

"Sempre tive

orgulho e

sempre vou ter"

Gilberto Gil, em mensagem emotiva à filha, Preta Gil, que morreu após longa batalha contra o câncer

"Estaremos batalhando isso no orçamento de 2026 porque é super importante. É também um reforço federativo"

Fernanda Pacobahyba, presidente do FNDE, ressaltando o caráter distributivo do Fundeb ao defender um aumento nos recursos orçamentários para próximo ano

"Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina"

Emanuel Macron, presidente da França, adiantando pelas redes sociais que anunciará a mudança de posição do país durante a Assembleia Geral da ONU

"Uma análise de riscos. Por um costume próprio, decidi, inadvertidamente, digitalizar. Não foi mostrado a ninguém. Não foi compartilhado com ninguém"

Mário Fernandes, general do Exército, assumindo responsabilidade pelo plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, durante depoimento no STF

"Quando você perde o sotaque, no fundo, está tentando negar suas origens. De alguma forma, você tem vergonha. E não é o meu caso"

Thiago Monteiro, cearense de Fortaleza, principal estrela do Tênis de Mesa durante longo tempo e que hoje dirige a seleção do Brasil. Em entrevista às Páginas Azuis

"Nós estamos em lados opostos politicamente, então, assim, de uma maneira familiar, acho que seria muito ruim"

Lia Ferreira Gomes, deputada estadual do PSB e irmã de Ciro Gomes, admitindo que uma candidatura dele ao governo do Ceará pela oposição geraria incômodo na família

"Eu queria saber qual o propósito, qual o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta e sem escrúpulo"

Babi Cruz, mulher do cantor e compositor Arlindo Cruz, ao negar a morte dele, anunciada em notícia falsa que circulou nas redes sociais

"Falam que continuo

com cara de pobre"

Bella Campos, atriz, protagonista da novela Vale Tudo, da rede Globo, falando da reação de parte do público que se manifesta sobre o seu papel